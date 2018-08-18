Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:На тему коммерческой недвижимости. У знакомого есть склад 1000 кв.м. Решил он провернуть следующую операцию. Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек. Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.
К нам продавать пусть везёт Если б не комендантский час то кабаки бы с четверга до понедельника были б до рассвета забиты Забитых окон(не дсп) на месте стритритейла местного в упор не видел МакДак и сопутствующие конечно гоу на выход Ну и салоны дамского меха с ценами рублёвки и хозяевами явно оттуда Все ювелирки в том числе и сетевые месяц как поголовно работают
UA написав:На тему коммерческой недвижимости. У знакомого есть склад 1000 кв.м. Решил он провернуть следующую операцию. Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек. Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.
К нам продавать пусть везёт Если б не комендантский час то кабаки бы с четверга до понедельника были б до рассвета забиты Забитых окон(не дсп) на месте стритритейла местного в упор не видел МакДак и сопутствующие конечно гоу на выход Ну и салоны дамского меха с ценами рублёвки и хозяевами явно оттуда Все ювелирки в том числе и сетевые месяц как поголовно работают
Те кто в своем помещении, и у нас с разной степенью успешности продолжают работать. А в арендуемом разные ситуации бывают. Бывает несколько дней на освобождение помещения и всё.
По ювелиркам, закрываются производства в которые 20 лет люди вкладывались. Нет спроса. Магазины продают товарные запасы. Просто сдать золото по цене лома это в 2-3 дешевле получится.
Украинцы распродают квартиры в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимость
▫️Средняя стоимость 1-комнатных квартир, выставленных на продажу в Ирпене, составляет $ 40-45 тыс долларов за 35-40 кв м. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке тут составляет $ 900 – 1 тыс.
▪️В Буче однокомнатные квартиры продаются еще дешевле - за $ 30-35 тыс при средней стоимости квадратного метра $ 750 – 900.
▫️Эксперты рынка прогнозируют, что стоимость жилья в особо пострадавших от российской оккупации пригородах Киева снизится минимум на 30%.
▪️Спрос на жилье вырастет, когда в пригородах полноценно заработает жилищно-коммунальное хозяйство и с дорог уберут остатки военной техники.
❕Однако, чтобы вернуть прежнюю обстановку Буче и Ирпеню, понадобится не менее 2 лет.
Хомякоид написав: Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах. Іздять як німі в громадському транспорті. Ні німецької ні англійської не знають зовсім. Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти. Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати. Якось мені як кажуть "за державу обидно"
А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ... Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше. Взрослым надо больше времени, детям - меньше. Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
pesikot написав:А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ... Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше. Взрослым надо больше времени, детям - меньше. Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови