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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9920992199229923>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 30
1. Не вище 500
17%
5
2. 501 - 700
20%
6
3. 701 - 900
17%
5
4. 901 - 1000
20%
6
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:56

  vladimir07 написав:
  Ромасик написав:оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда в грн упала.


Так речь о продаже. Аренда - это другое. )
Пока агентства бодро катают цены на 1к уровня до войны.
Шлачек от бабушки по почти 2куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/obolon- ... OOqYc.html

Они идиоты - пхать конуру с собачью будку с кафелем 72года укладки и таким же модным умысральником по двухе за метр???
Тетрис тогда за пятёрку даже при ядерной атаке на Бучу оправдан?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:01

  UA написав:На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.

К нам продавать пусть везёт
Если б не комендантский час то кабаки бы с четверга до понедельника были б до рассвета забиты
Забитых окон(не дсп) на месте стритритейла местного в упор не видел
МакДак и сопутствующие конечно гоу на выход
Ну и салоны дамского меха с ценами рублёвки и хозяевами явно оттуда
Все ювелирки в том числе и сетевые месяц как поголовно работают
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:К нам продавать пусть везёт
город?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:13

  барабашов написав:
  UA написав:На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.

К нам продавать пусть везёт
Если б не комендантский час то кабаки бы с четверга до понедельника были б до рассвета забиты
Забитых окон(не дсп) на месте стритритейла местного в упор не видел
МакДак и сопутствующие конечно гоу на выход
Ну и салоны дамского меха с ценами рублёвки и хозяевами явно оттуда
Все ювелирки в том числе и сетевые месяц как поголовно работают

Те кто в своем помещении, и у нас с разной степенью успешности продолжают работать.
А в арендуемом разные ситуации бывают. Бывает несколько дней на освобождение помещения и всё.

По ювелиркам, закрываются производства в которые 20 лет люди вкладывались.
Нет спроса. Магазины продают товарные запасы. Просто сдать золото по цене лома это в 2-3 дешевле получится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:22


Украинцы распродают квартиры в Буче и Ирпене: озвучены цены на вторичную недвижимость


▫️Средняя стоимость 1-комнатных квартир, выставленных на продажу в Ирпене, составляет $ 40-45 тыс долларов за 35-40 кв м. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке тут составляет $ 900 – 1 тыс.

▪️В Буче однокомнатные квартиры продаются еще дешевле - за $ 30-35 тыс при средней стоимости квадратного метра $ 750 – 900.

▫️Эксперты рынка прогнозируют, что стоимость жилья в особо пострадавших от российской оккупации пригородах Киева снизится минимум на 30%.

▪️Спрос на жилье вырастет, когда в пригородах полноценно заработает жилищно-коммунальное хозяйство и с дорог уберут остатки военной техники.

❕Однако, чтобы вернуть прежнюю обстановку Буче и Ирпеню, понадобится не менее 2 лет.



Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:58

  Xenon написав:..
▪️Спрос на жилье вырастет, когда в пригородах полноценно заработает жилищно-коммунальное хозяйство и с дорог уберут остатки военной техники.

❕Однако, чтобы вернуть прежнюю обстановку Буче и Ирпеню, понадобится не менее 2 лет.

космонавты
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:14

  rjkz написав:
  Хомякоид написав: Отримав канадську візу. Дрібниці, але приємно.


Поздравляю.
Виза туристическая, я так понимаю.


Исходя из контекста видимо CUAET. Хотя чем гордиться в любом случае?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:15

  Хомякоид написав: В кратце, что там нового ?
Ну нет времени все читать :D


Попробуйте меньше проводить времени на форуме - появится куча свободного времени, будет время и на почитать. Все просто.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:19

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
Багато в Німеччині українських біженців, але з мовами повний швах.
Іздять як німі в громадському транспорті.
Ні німецької ні англійської не знають зовсім.
Шеф сьогодні розповідав, в дитсадочку українські діти.
Чемні, але не розуміють нічого і не можуть нічого сказати.
Якось мені як кажуть "за державу обидно"

А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...


Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.
Взрослым надо больше времени, детям - меньше.
Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.


Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...


Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.
Взрослым надо больше времени, детям - меньше.
Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.


Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.

Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Faceless
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