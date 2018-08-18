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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9920992199229923

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 30
1. Не вище 500
17%
5
2. 501 - 700
20%
6
3. 701 - 900
17%
5
4. 901 - 1000
20%
6
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:00

https://trueua.info/news/v-ukraini-mozh ... -za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:17

  UA написав:https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.

За 2-3 недели обвалится РН Киева :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:40

  UA написав:https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.

Давайте перед _должно_ хотя бы законопроекта дождемся? :wink:
"Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: "Можете виїжджати на таких-то умовах"", – зазначив радник глави ОП.

Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.

Потому как ті ж самі моряки на рынке ЖН Киева погоды вообще не делают.

А ровно в то же самое время, когда Арестович из всех утюгов о "шести кандидатах на автомат" зазначав -- по всяким Львовам/Мукачевам переселенцев отлавливали...
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:10

  Понаехал написав:
  rjkz написав:В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах...

А я не согласен с этой точкой зрения. Ковалерка в Чабанах, скромная машинка на продажу. Это уже годичная зарплата техасца после налогов. А если добавить отсутствие долгов за образования - получаем не плохой подъемный капитал и условия лучше чем у среднестатистического южанина со старта :) про другие страны не скажу. Про болтающую ся сумму - тоже не логично. Деньги должны работать. Фиделити в помощь или робингуд.


Так она у него и работала.
В аренде. Кому робингуд, а кому аренда ближе к телу.
Доходность сопоставимая.
Если он работает, то что ему с той годовой зарплаты? К ней еще и "скромную машинку" продать надо, которой нет. Он-же в Германии.
А в Украине квартира - это фетиш, смысл всей жизни для многих.
Но никак не годовая зарплата.
Я про это и написал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:10

  барабашов написав:
  vladimir07 написав:
  Ромасик написав:оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда в грн упала.


Так речь о продаже. Аренда - это другое. )
Пока агентства бодро катают цены на 1к уровня до войны.
Шлачек от бабушки по почти 2куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/obolon- ... OOqYc.html

Они идиоты - пхать конуру с собачью будку с кафелем 72года укладки и таким же модным умысральником по двухе за метр???
Тетрис тогда за пятёрку даже при ядерной атаке на Бучу оправдан?


Агентства обычно печатают цены от хозяев, которые ждут переселенцев с баулами денех.
По такой цене и до войны не покупали.
Вот напрямую собственники выставляли неделю назад за 69куе, сейчас спустили 62.5куе .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kva ... 5e03738fdb
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:13

  Понаехал написав:
  барабашов написав:Новостройку или брежневку?
Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?

Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). :) Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.

ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.
:)


Ну Маск переехал в Тексас.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:19

  adeges написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ...
Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...


Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше.
Взрослым надо больше времени, детям - меньше.
Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.


Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.


Да, людям с музыкальным слухом дается намного легче.
Детям легче чем взрослым.
rjkz
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