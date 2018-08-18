Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В-третьих, как ни печально для жителей Украины такое осознавать, но "капиталы" размером в квартиру в Чабанах - это очень скромная сумма, которая может помочь разве что на первых порах...
А я не согласен с этой точкой зрения. Ковалерка в Чабанах, скромная машинка на продажу. Это уже годичная зарплата техасца после налогов. А если добавить отсутствие долгов за образования - получаем не плохой подъемный капитал и условия лучше чем у среднестатистического южанина со старта про другие страны не скажу. Про болтающую ся сумму - тоже не логично. Деньги должны работать. Фиделити в помощь или робингуд.
Так она у него и работала. В аренде. Кому робингуд, а кому аренда ближе к телу. Доходность сопоставимая. Если он работает, то что ему с той годовой зарплаты? К ней еще и "скромную машинку" продать надо, которой нет. Он-же в Германии. А в Украине квартира - это фетиш, смысл всей жизни для многих. Но никак не годовая зарплата. Я про это и написал.
барабашов написав:Новостройку или брежневку? Ремонт то такэ - 3к сталинка сколько там щатянет в 25м допустим если курс на паритет с деревяхой не улетит?
Мне не принципиально. Что первое попадет под критерий. У меня есть небольшой кусочек земли в Лаго Виста. Брал за 5к несколько лет назад(писал тут об этом и даже со ссылкой, но ссылку выкосил потом). Сейчас не плохо он вырос в цене. Видовой. По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.
ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.
pesikot написав:А от antey1969 пише, що достатньо виЇхати в Німечину, а там все само якось складеться ... Якось німецька мова вивчеться, якось робота знайдеться ...
Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше. Взрослым надо больше времени, детям - меньше. Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Да, людям с музыкальным слухом дается намного легче. Детям легче чем взрослым.
rjkz написав: Но не за 3 месяца-же!!! А-то и меньше. Взрослым надо больше времени, детям - меньше. Первые "успехи" у детей, которые не выщли за пределы физиологической способности "подхватывать" язык (до 11 лет, если мне не изменяет память), появляются уже в течении первых полугода "попадания в языковую среду". Через год уже появляется некоторая уверенность. Через 2-3 года ребенок совершенно свободно воспринимает на слух и, в зависимости от степени участия в процессе, читает, разговаривает и пишет. Это сценарий, если ребенок учится в на иностранном языке, смотрит, читает контент на этом языке и при этом общается в семье на родном языке.
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
К меня есть знакомые музыканты. Легче. Не владея языком, человек слышал в то время, как я был на интермидиэйт и для меня бОльшая часть оставалась "шумом моря". У них легче слуховой аппарат адаптируется. Это касается лисенинга и помогает в спикинге. Грамматика, естественно к этому отношения не имеет, а большинство тестов на уровень построены на знании грамматики.
Скорость зависит от природных способностей. В частности от наличия музыкального слуха.
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.