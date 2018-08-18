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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:05
rjkz написав: Vlad442 написав:
Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.
Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека.
Чому не знаючи? Тут на форумі людину видно краще ніж у житті, бо у житті вона намагається бути як усі, та ховає свій психотип.
Є тип "Треба копати" - викопав.
Є "Треба копати" - "а чому лопата крива, де рукавички, чому не нові, що с обідом, коли перерва, хто буде копати".
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:10
UA написав:
На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.
Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?
Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:11
adeges написав: Faceless написав:
Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови
Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
...Сорри за оффтоп.
давайте я вас помирю)
музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.
Но все равно нужно учить грамматику, развивать память и расширять словарный запас.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:22
_hunter написав: UA написав:
https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.
Давайте перед _должно_ хотя бы законопроекта дождемся?
"Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: "Можете виїжджати на таких-то умовах"", – зазначив радник глави ОП.
Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.
Потому как ті ж самі моряки на рынке ЖН Киева погоды вообще не делают.
А ровно в то же самое время, когда Арестович из всех утюгов о "шести кандидатах на автомат" зазначав -- по всяким Львовам/Мукачевам переселенцев отлавливали...
кто такой Арестович, что его мнение так важно?
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Ромасик
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:37
adeges написав:
Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.
На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.
І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.
Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:49
Ромасик написав: _hunter написав: UA написав:
https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.
Давайте перед _должно_ хотя бы законопроекта дождемся?
"Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: "Можете виїжджати на таких-то умовах"", – зазначив радник глави ОП.
Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.
Потому как ті ж самі моряки на рынке ЖН Киева погоды вообще не делают.
А ровно в то же самое время, когда Арестович из всех утюгов о "шести кандидатах на автомат" зазначав -- по всяким Львовам/Мукачевам переселенцев отлавливали...
кто такой Арестович, что его мнение так важно?
В ОП работает.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 12:51
rjkz написав: Понаехал написав:
По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт).
Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.
ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.
Ну Маск переехал в Тексас.
Разве не в Вену?
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Додано: Сер 08 чер, 2022 13:04
Vlad442 написав: UA написав:
На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.
Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?
Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.
От сопоставимой довоенной цены.
Самое ходовое это то, что можно применить в жилой недвижимости.
Неходовое, это что то вроде большого торгового острова для раскладки товара.
Профессиональные пылесосы идут почти по цене бытовых, потому что они габаритные и в квартире не применимы.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 13:09
BIGor написав:
Разве не в Вену?
ну макс точно не вернется. осядет там.
поэтому когда продаст прелесть то это будет дно рынка
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