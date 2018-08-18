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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9921992299239924

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 31
1. Не вище 500
16%
5
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
23%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:05

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Є такі люди, у колективі тощо, без яких краще, ніж з ними.
Колиб це була справжня віза спеціаліста і людина їхала туда вкалувати, тоді це втрата. Є такі люди, яки скиглять як все погано, як мало платять, поганий начальник, умови праці, колеги... Вони не вміють робити с віддачою, напружуватись, тому треба їх позбавлятися.
Якщо б в Німеччині він був задоволений, не ходив би сюди, щоб щось доказувати себе. Давно продав Чабани, взяв іпотеку на новом місці, заробляв би, допомагав батькам.


Влад, я-бы не стал так категорично лепить ярлыки, не зная человека.

Чому не знаючи? Тут на форумі людину видно краще ніж у житті, бо у житті вона намагається бути як усі, та ховає свій психотип.

Є тип "Треба копати" - викопав.
Є "Треба копати" - "а чому лопата крива, де рукавички, чому не нові, що с обідом, коли перерва, хто буде копати".
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.

Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?

Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:11

  adeges написав:
  Faceless написав:Думаю музичний слух тут ні до чого, не бачив, щоб музикантам легше давалися мови

Мы говорим о человеке помещенном в языковую среду. Чтобы это увидеть, нужно в нее попасть ) И увидеть людей, которые язык учат или уже выучили и послушать, как они говорят.
...Сорри за оффтоп.

давайте я вас помирю)
музыкантам легче удается распознавать звуки и, возможно, их воссоздавать. Т.е. для разговорной речи легче.
Но все равно нужно учить грамматику, развивать память и расширять словарный запас.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:22

  _hunter написав:
  UA написав:https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.

Давайте перед _должно_ хотя бы законопроекта дождемся? :wink:
"Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: "Можете виїжджати на таких-то умовах"", – зазначив радник глави ОП.

Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.

Потому как ті ж самі моряки на рынке ЖН Киева погоды вообще не делают.

А ровно в то же самое время, когда Арестович из всех утюгов о "шести кандидатах на автомат" зазначав -- по всяким Львовам/Мукачевам переселенцев отлавливали...

кто такой Арестович, что его мнение так важно?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Принцип где-то такой. Кто приехал до 10, максимум 11 лет - все будут говорить как соловьи, без акцента. Флуенси за 1 год, максимум 1.5 года на разговорном уровне и 100% пониманием любого разговора и любого фильма. С каждым последующим годом наличие остаточного акцента обратно пропорционально музыкальному слуху. После 16-18, может 20 лет все намного сложнее. Кроме неизбежного акцента, появляется неполное понимание сложной, беглой речи и сленга. Но и здесь музыкальный слух дает большую фору. Сорри за оффтоп.

На це треба дивитись під кутом - хто приїхав у 10 років, йому треба вивчити мову до рівня 10 річної дитини (кожен зможе). Терміни, сленг та обороти для кругозора с 11 років будут заходити як натів.
І так далі. 12, 14, 16. Кожні два рока, але важче в 2 разі -геометрічна прогресія і опанувати мову як натів с 18 вже не кожен зможе.
Коли людина починає вчити у 30 років, їй треба вивчити до рівня 30 років, що може буде вже недосяжно з фізичних кондицій пам'яті, слуха. У всіх вони різні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:49

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  UA написав:https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.

Давайте перед _должно_ хотя бы законопроекта дождемся? :wink:
"Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: "Можете виїжджати на таких-то умовах"", – зазначив радник глави ОП.

Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.

Потому как ті ж самі моряки на рынке ЖН Киева погоды вообще не делают.

А ровно в то же самое время, когда Арестович из всех утюгов о "шести кандидатах на автомат" зазначав -- по всяким Львовам/Мукачевам переселенцев отлавливали...

кто такой Арестович, что его мнение так важно?

В ОП работает.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:51

  rjkz написав:
  Понаехал написав:По соседству(12 минут с горки на машине) живёт самый богатый человек на земле(не Франт и не акурт). :) Вот как его стоимость будет сопоставима - сразу поменяю.

ПС. Я когда брал - меня высмеяли на соседней ветке. zip 78645 - сами можете глянуть.
:)


Ну Маск переехал в Тексас.

Разве не в Вену?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:04

  Vlad442 написав:
  UA написав:На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.

Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?

Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.

От сопоставимой довоенной цены.
Самое ходовое это то, что можно применить в жилой недвижимости.
Неходовое, это что то вроде большого торгового острова для раскладки товара.
Профессиональные пылесосы идут почти по цене бытовых, потому что они габаритные и в квартире не применимы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Разве не в Вену?

ну макс точно не вернется. осядет там.
поэтому когда продаст прелесть то это будет дно рынка
Олежан
 
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