Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:На тему коммерческой недвижимости. У знакомого есть склад 1000 кв.м. Решил он провернуть следующую операцию. Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек. Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.
Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?
Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.
UA написав:На тему коммерческой недвижимости. У знакомого есть склад 1000 кв.м. Решил он провернуть следующую операцию. Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек. Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.
Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?
Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.
От сопоставимой довоенной цены. Самое ходовое это то, что можно применить в жилой недвижимости. Неходовое, это что то вроде большого торгового острова для раскладки товара. Профессиональные пылесосы идут почти по цене бытовых, потому что они габаритные и в квартире не применимы. Клиентов находит и через начальников охраны ТРЦ. Все сроки оплаты аренды давно просрочены и процесс больше напоминает силовое выселение. Некоторых находил сам на ОЛХ
Востаннє редагувалось UA в Сер 08 чер, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.