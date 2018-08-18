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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9918991999209921

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 31
1. Не вище 500
16%
5
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
23%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:00

https://trueua.info/news/v-ukraini-mozh ... -za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:17

  UA написав:https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.

За 2-3 недели обвалится РН Киева :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:40

  UA написав:https://trueua.info/news/v-ukraini-mozhut-pochati-vipuskati-cholovikiv-za-kordon
Это должно сильно увеличить предложение на РН.

Давайте перед _должно_ хотя бы законопроекта дождемся? :wink:
"Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: "Можете виїжджати на таких-то умовах"", – зазначив радник глави ОП.

Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.

Потому как ті ж самі моряки на рынке ЖН Киева погоды вообще не делают.

А ровно в то же самое время, когда Арестович из всех утюгов о "шести кандидатах на автомат" зазначав -- по всяким Львовам/Мукачевам переселенцев отлавливали...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:10

  барабашов написав:
  vladimir07 написав:
  Ромасик написав:оно и без курса валится. Это впервые в истории Украины, когда аренда в грн упала.


Так речь о продаже. Аренда - это другое. )
Пока агентства бодро катают цены на 1к уровня до войны.
Шлачек от бабушки по почти 2куе.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/obolon- ... OOqYc.html

Они идиоты - пхать конуру с собачью будку с кафелем 72года укладки и таким же модным умысральником по двухе за метр???
Тетрис тогда за пятёрку даже при ядерной атаке на Бучу оправдан?


Агентства обычно печатают цены от хозяев, которые ждут переселенцев с баулами денех.
По такой цене и до войны не покупали.
Вот напрямую собственники выставляли неделю назад за 69куе, сейчас спустили 62.5куе .
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kva ... 5e03738fdb
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.

Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?

Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:04

  Vlad442 написав:
  UA написав:На тему коммерческой недвижимости.
У знакомого есть склад 1000 кв.м.
Решил он провернуть следующую операцию.
Выкупать торговое оборудование и мебель с массово закрывающихся сейчас торговых точек.
Полтора месяца назад давал 30% от довоенной цены, сейчас дает не больше 20% и отбирает только очень ходовые позиции. т.к. обортные деньги заканчиваются, а хоть что то перепродать не получается.

Від довоєнної ціни нового, чи б/в? Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось прикупити. Які позиції ходові?

Розпродаж такого обладнання говорить про те, що орендодавці повернулися и поставили питання - платим, чи звільняєм.

От сопоставимой довоенной цены.
Самое ходовое это то, что можно применить в жилой недвижимости.
Неходовое, это что то вроде большого торгового острова для раскладки товара.
Профессиональные пылесосы идут почти по цене бытовых, потому что они габаритные и в квартире не применимы.
Клиентов находит и через начальников охраны ТРЦ.
Все сроки оплаты аренды давно просрочены и процесс больше напоминает силовое выселение.
Некоторых находил сам на ОЛХ
Востаннє редагувалось UA в Сер 08 чер, 2022 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

>Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось >прикупити. Які позиції ходові?

тоже интересует, где ищет продавцов?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Все сроки оплаты аренды давно просрочены и процесс больше напоминает силовое выселение.


два дня назад Писаренко (THE CAPITAL) говорил что платить за аренду не надо.
только комуналку и то, хозяин должен быть счастлив
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:02

  Олежан написав:>Розумна людина, цікавий бізнес, де він шукає продавців? Треба мені теж чогось >прикупити. Які позиції ходові?

тоже интересует, где ищет продавцов?

олх
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 14:40

  Олежан написав:
  UA написав:Все сроки оплаты аренды давно просрочены и процесс больше напоминает силовое выселение.


два дня назад Писаренко (THE CAPITAL) говорил что платить за аренду не надо.
только комуналку и то, хозяин должен быть счастлив

Писаренко это тот который бывший штангист?
THE CAPITAL ничего не говорит.
UA
 
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