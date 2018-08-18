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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 чер, 2022 15:20
всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета
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Феодал
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:37
Феодал написав:
всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета
135к за 60м на окраине города с нереальным растоянием до метро.
+ это цена цистая. т.к. все 8.5% налогов на покупателе
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Олежан
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:43
Олежан написав: Феодал написав:
всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета
135к за 60м на окраине города с нереальным растоянием до метро.
+ это цена цистая. т.к. все 8.5% налогов на покупателе
ага) потеште себя илюзиями
в лучшем случае за 70-80к уйдет
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Феодал
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06
Будьласка, позовить мене коли Рыбальський па1000 з'явиться (1500 з гарним ремонтом). Я немніжко заначив на чорний день. Доки не з'явиться - всі розмови про дешевій - ні про що.
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airmax78
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:08
airmax78 написав:
Я немніжко заначив на чорний день.
и это я еще доллары не конвертировал(с)
хорошо у вас платят в конторе:)
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Олежан
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:11
airmax78 написав:
Будьласка, позовить мене коли Рыбальський па1000 з'явиться (1500 з гарним ремонтом). Я немніжко заначив на чорний день. Доки не з'явиться - всі розмови про дешевій - ні про що.
думаю в рыбальском тысячи по 2 будет с ремонтом, только вот хз что нас ждет с курсом $
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Феодал
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:16
airmax78 написав:
Будьласка, позовить мене коли Рыбальський па1000 з'явиться (1500 з гарним ремонтом). Я немніжко заначив на чорний день. Доки не з'явиться - всі розмови про дешевій - ні про що.
Не чекай, поки хтось тебе позовэ, бо не встыгнэш. Чекай сам під відділом продаж
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:23
Феодал написав: Олежан написав: Феодал написав:
всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета
135к за 60м на окраине города с нереальным растоянием до метро.
+ это цена цистая. т.к. все 8.5% налогов на покупателе
ага) потеште себя илюзиями
в лучшем случае за 70-80к уйдет
Пока еще цена постоит, так как в принципе сделок нет и в ближайшем будущем не планируются. Нет дурных,чтоб проводить сделки по покупке недвиги во время боевых действий с туманными перспективами по их окончанию. Но в случае окончания войны с остатками нашей разорванной экономики посыпится так, что 2016 покажется детским садом. На продаже стоит много объектов, но цены довоенные или около того. На аренду цены сыпятся, вчера видел полноценную однуху в фк2 за 550 уе месяц.(правда не прозванивал).
На аренду сделки есть, но правильно сказал UA,Влад, и ещё пара форумчан, что только у тех, кто среагировал и снизил цены согласно сложившейся ситуации.
Востаннє редагувалось hume
в Сер 08 чер, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:26
hume написав:
фк2 за 550 уе месяц
хорошая цена. надо брать и сдавать посуточно
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Олежан
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:34
Олежан написав: hume написав:
фк2 за 550 уе месяц
хорошая цена. надо брать и сдавать посуточно
В обычное время вариант 100%, но сейчас сдавать некому. Сударыня промышлявшая таким бизнесом на Левобережке возле выставочного центра отдала хозяевам все квартиры и ещё нехило вляпалась на деньги. Квартир было около 10, за март попрощалась со всеми залогами.)хотя никогда не понимал тех, кто разрешает субаренду своей квартиры. Вершки собирают помуточники, а корешки хозяевам.
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hume
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