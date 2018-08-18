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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9920992199229923>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 31
1. Не вище 500
16%
5
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
23%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:20

  Faceless написав:Поїхало вниз

https://ua.m2bomber.com/obj/940672225/v ... vskaaa-62a

Але є ще, хто опирається:
https://ua.m2bomber.com/obj/940671962/v ... ovskaaa-60

всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:37

  Феодал написав:
  Faceless написав:Поїхало вниз

https://ua.m2bomber.com/obj/940672225/v ... vskaaa-62a

Але є ще, хто опирається:
https://ua.m2bomber.com/obj/940671962/v ... ovskaaa-60

всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета :D

135к за 60м на окраине города с нереальным растоянием до метро.
+ это цена цистая. т.к. все 8.5% налогов на покупателе
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:43

  Олежан написав:
  Феодал написав:всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета :D

135к за 60м на окраине города с нереальным растоянием до метро.
+ это цена цистая. т.к. все 8.5% налогов на покупателе

ага) потеште себя илюзиями :mrgreen:
в лучшем случае за 70-80к уйдет
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Будьласка, позовить мене коли Рыбальський па1000 з'явиться (1500 з гарним ремонтом). Я немніжко заначив на чорний день. Доки не з'явиться - всі розмови про дешевій - ні про що.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:08

  airmax78 написав: Я немніжко заначив на чорний день.

и это я еще доллары не конвертировал(с)

хорошо у вас платят в конторе:)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:11

  airmax78 написав:Будьласка, позовить мене коли Рыбальський па1000 з'явиться (1500 з гарним ремонтом). Я немніжко заначив на чорний день. Доки не з'явиться - всі розмови про дешевій - ні про що.

думаю в рыбальском тысячи по 2 будет с ремонтом, только вот хз что нас ждет с курсом $
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:16

  airmax78 написав:Будьласка, позовить мене коли Рыбальський па1000 з'явиться (1500 з гарним ремонтом). Я немніжко заначив на чорний день. Доки не з'явиться - всі розмови про дешевій - ні про що.

Не чекай, поки хтось тебе позовэ, бо не встыгнэш. Чекай сам під відділом продаж
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:23

  Феодал написав:
  Олежан написав:
  Феодал написав:всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета :D

135к за 60м на окраине города с нереальным растоянием до метро.
+ это цена цистая. т.к. все 8.5% налогов на покупателе

ага) потеште себя илюзиями :mrgreen:
в лучшем случае за 70-80к уйдет

Пока еще цена постоит, так как в принципе сделок нет и в ближайшем будущем не планируются. Нет дурных,чтоб проводить сделки по покупке недвиги во время боевых действий с туманными перспективами по их окончанию. Но в случае окончания войны с остатками нашей разорванной экономики посыпится так, что 2016 покажется детским садом. На продаже стоит много объектов, но цены довоенные или около того. На аренду цены сыпятся, вчера видел полноценную однуху в фк2 за 550 уе месяц.(правда не прозванивал).

На аренду сделки есть, но правильно сказал UA,Влад, и ещё пара форумчан, что только у тех, кто среагировал и снизил цены согласно сложившейся ситуации.
Востаннє редагувалось hume в Сер 08 чер, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:фк2 за 550 уе месяц

хорошая цена. надо брать и сдавать посуточно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:34

  Олежан написав:
  hume написав:фк2 за 550 уе месяц

хорошая цена. надо брать и сдавать посуточно

В обычное время вариант 100%, но сейчас сдавать некому. Сударыня промышлявшая таким бизнесом на Левобережке возле выставочного центра отдала хозяевам все квартиры и ещё нехило вляпалась на деньги. Квартир было около 10, за март попрощалась со всеми залогами.)хотя никогда не понимал тех, кто разрешает субаренду своей квартиры. Вершки собирают помуточники, а корешки хозяевам.
hume
 
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