кстати, удивительно.
я не вижу ни одного предложения 1к в 500метрах от метро в монолите с ремонтом за 70к
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, удивительно.
я не вижу ни одного предложения 1к в 500метрах от метро в монолите с ремонтом за 70к
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:40
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:41
АППС и КТ серии не интересуют
это прошлый век который случайно строили в этом
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:49
Рано ещё. Рассказывал как меня футболили отделы продаж в конце весны 2014 и продавали исключительно в уе (курс тогда перевалил за 14, или около того), и только в одном оп не подняли согласно курсу. Но через год уже все были готовы и на скидки, и на рассрочки, и на фикс в грн. И только потом первичка потянула вниз вторичку.
Сейчас первичка выпала, на вторичном рынке люди вообще не понимают что делать и ставят цены кто на что гаразд надеясь....хз на что они надеятся. Если на фронтах успокоится, на что я не рассчитываю, первыми, с огромными дисконтами, начнут вываливается квартиры беженцев, которые не планируют возвращаться, а таких уже много
Помню отчаливший знакомый эмигрант скинул сто метров в Запорожье за 28 куе. Квартира была с неплохим ремонтом и находилась возле главного стадиона (район вроде где то возле центра). Дисконт был процентов 30 от рынка, так как ему уже было пох, да и по доверенности мало кто хотел связываться. Год вроде был 2018-19
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
валится будут но такие квартиры не продать. по доверенности. они все должны будут вернуться в киев с детьми чтоб выписаться/поучаствовать в сделке
а это анриал.
поэтому тут надо смотреть на доки
что с красивыми чистыми доками здесь и сейчас - будет стоить соответсвующе
другое, да хоть $100 за метр, все равно не продать
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В случае закрепления своего статуса в условной Германии, и прекращении боевых действий в Украине не проблема приехать и оформить доки. Сейчас доверенности отменили, но и сделок нет (и не будет, кроме фиктивных). Всё зависит от окончания боевых действий, а там, судя по всему грусть печаль((
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:29
Під час військового стану не буде такого.
Армія працює так, що можна взяти будь-якого 'неготового' і 'не дуже бажаючого' колектив перетворить в нормального бійця. Головна умова - не бути повним довбойобом.
Я думаю, що за війну 1/4-1/3 дорослого чоловічого встигнуть послужити в армії або силових структурах.
Більша частина жінок, що виїхала повергуться. В іншому випадку проєбуть чоловіків/партнерів. В усіх містах та селах, куди не дістає кацапська арта достатньо безпечно. Боязнь 'ракетних обстрілів' - не привід тусити в Європі або на курортах Західної України, залишивши чоловіків без жіночої уваги.
Як це все стосується до ринку жила столиці. Так само як і в 2014 році тільки наплив переселенців буде більшим за 2014 рік, бо масштаб конфлікту - більший і переселенців більше.
Жінки в Європі роботу без знання мови не познаходять, бо дуже велика конкуренція в тому числі з біженцями інших конфліктів хуйла з тієї ж Сирії та Африки. Крім того почнеться приток біженців з росії із нарощуванням санкцій. Особливо жорсткий після нафтового ембарго, коли жінки педерації отримують хуй без солі замість +/- комфортного життя у містах зі спортзалами салонами краси та відпустками в Єгипті. Економіці Європі також загрожує системна криза, через дорогі енергоносії, для уникнення залежності від імпорту яких європейські популісти майже нічого не робили, а скоріше імітували.
Тобто ціни в Києві що оренди, що продажу квартир особливо не впадуть. Прикладом є той самий Ізраїль, де нерухомість дорога. Війна в відкритому, або гібридному варіанті йтиме ще років 5 до повного краху педерації. За цей час і буде перетворення суспільства в щось схожим на ізраїльське - з військовим обліком жінок, і великим відсотком чоловіків - учасників бойових дій.
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Біженці з Європи можуть ще побігти назад. В Україні контрольовані АЕС гарантовано забезпечують електроенергію. Купи б/в Нісан Ліф - і переміщуйся майже на шару.
В Європі нема гарантій безперебійного енергопостачання цієї зими. Вся економіка ЄС після цього може гепнутись...
Додано: Сер 08 чер, 2022 18:11
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