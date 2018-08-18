Додано: Сер 08 чер, 2022 16:49

Олежан написав: кстати, удивительно.

я не вижу ни одного предложения 1к в 500метрах от метро в монолите с ремонтом за 70к кстати, удивительно.я не вижу ни одного предложения 1к в 500метрах от метро в монолите с ремонтом за 70к

Рано ещё. Рассказывал как меня футболили отделы продаж в конце весны 2014 и продавали исключительно в уе (курс тогда перевалил за 14, или около того), и только в одном оп не подняли согласно курсу. Но через год уже все были готовы и на скидки, и на рассрочки, и на фикс в грн. И только потом первичка потянула вниз вторичку.Сейчас первичка выпала, на вторичном рынке люди вообще не понимают что делать и ставят цены кто на что гаразд надеясь....хз на что они надеятся. Если на фронтах успокоится, на что я не рассчитываю, первыми, с огромными дисконтами, начнут вываливается квартиры беженцев, которые не планируют возвращаться, а таких уже многоПомню отчаливший знакомый эмигрант скинул сто метров в Запорожье за 28 куе. Квартира была с неплохим ремонтом и находилась возле главного стадиона (район вроде где то возле центра). Дисконт был процентов 30 от рынка, так как ему уже было пох, да и по доверенности мало кто хотел связываться. Год вроде был 2018-19