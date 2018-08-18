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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9921992299239924

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 31
1. Не вище 500
16%
5
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
23%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
10%
3
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:26

  Олежан написав:кстати, удивительно.
я не вижу ни одного предложения 1к в 500метрах от метро в монолите с ремонтом за 70к

я же уже приносил Славутич, метро на уровне придомовой территории.
https://flatfy.ua/uk/realty/391262966
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:В обычное время вариант 100%, но сейчас сдавать некому. Сударыня промышлявшая таким бизнесом на Левобережке возле выставочного центра отдала хозяевам все квартиры и ещё нехило вляпалась на деньги. Квартир было около 10, за март попрощалась со всеми залогами.)хотя никогда не понимал тех, кто разрешает субаренду своей квартиры. Вершки собирают посуточники, а корешки хозяевам.

Щоб генерувати максимальний прибуток, розташування повинно відповідати ремонту, та классу. Коли нема змоги зараз робити відповідний ремонт, будеш недоотримувати. Коли здаєш віддалено, з Лиссабона, наприклад, тоді приоритет постійні орендарі (а подобовиків усі сусіди починають згодом починають вважати власниками) та мінімум проблем. Подобовики роблять клінінги, ремонти за свої кошти. Вони цінують свій фонд, бо їм ніхто з нормальних орендодавців не здає.
Тобто, коли треба добити старий ремонт, а отримувати за нього без головної болі гроші, якби за квартиру з новим ремонтом, чому би ні?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:15

  Ромасик написав:
  Олежан написав:кстати, удивительно.
я не вижу ни одного предложения 1к в 500метрах от метро в монолите с ремонтом за 70к

я же уже приносил Славутич, метро на уровне придомовой территории.
https://flatfy.ua/uk/realty/391262966

30м шухляда на горищі. Мрія а не житло :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:36

  Denik написав:В Україні контрольовані АЕС гарантовано забезпечують електроенергію. Купи б/в Нісан Ліф - і переміщуйся майже на шару.

Пока. Контрольовані...
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:42

  Faceless написав:
  Ромасик написав:
  Олежан написав:кстати, удивительно.
я не вижу ни одного предложения 1к в 500метрах от метро в монолите с ремонтом за 70к

я же уже приносил Славутич, метро на уровне придомовой территории.
https://flatfy.ua/uk/realty/391262966

30м шухляда на горищі. Мрія а не житло :mrgreen:

в райдере не было указано 65-70м.
Ромасик
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