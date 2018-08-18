Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:В обычное время вариант 100%, но сейчас сдавать некому. Сударыня промышлявшая таким бизнесом на Левобережке возле выставочного центра отдала хозяевам все квартиры и ещё нехило вляпалась на деньги. Квартир было около 10, за март попрощалась со всеми залогами.)хотя никогда не понимал тех, кто разрешает субаренду своей квартиры. Вершки собирают посуточники, а корешки хозяевам.
Щоб генерувати максимальний прибуток, розташування повинно відповідати ремонту, та классу. Коли нема змоги зараз робити відповідний ремонт, будеш недоотримувати. Коли здаєш віддалено, з Лиссабона, наприклад, тоді приоритет постійні орендарі (а подобовиків усі сусіди починають згодом починають вважати власниками) та мінімум проблем. Подобовики роблять клінінги, ремонти за свої кошти. Вони цінують свій фонд, бо їм ніхто з нормальних орендодавців не здає. Тобто, коли треба добити старий ремонт, а отримувати за нього без головної болі гроші, якби за квартиру з новим ремонтом, чому би ні?