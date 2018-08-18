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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9922992399249925

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 32
1. Не вище 500
19%
6
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
22%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Denik написав:За цей час і буде перетворення суспільства в щось схожим на ізраїльське - з військовим обліком жінок, і великим відсотком чоловіків - учасників бойових дій.


В Україні залишиться 15-20 млн, інші не підпадають під високі стандарти "істиних арійців козацького Ізраїлю". Може і була би мотивація підтягнутися, повоювати якщо на горизонті було б членство в ЄС\НАТО та справедливе\ефективне суспільство, але поки суцільна зрада справа та зліва
  Denik написав:Більша частина жінок, що виїхала повергуться. В іншому випадку проєбуть чоловіків/партнерів.


Якщо уряд не запустить програму імпорту азіаток, то не проїбуть. Навпаки, чоловіки будуть змушені залищати Україну, навять якщо їх тут все більщ-менщ влаштовує
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 01:01

  Олежан написав:
  airmax78 написав: Я немніжко заначив на чорний день.

и это я еще доллары не конвертировал(с)

хорошо у вас платят в конторе:)

Да ничего особенного. Я ж ничего не покупал с августа 2019 года, не считая микрокладовки в апреле 20го.
Не все ж я на ремонт потратил. Хотя и непростительно много.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 05:14

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

Ну що ж - по моєму ЖК, вже ввели в експлуатацію першу чергу!
Тепер на черзі здачі моя черга/мій смарт!))
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:13

Де наші "дорожайники" з "тижнями болю"??? Вже посадили картоплю на дачах??? Купили цоколь біля зупинки ніжинської чи коростенської електрички, щоб швидше добиратись на свою дачну ділянку???

Київ..
На "вторинці" вже з'являються пропозиції з цінами 2018 року.
Правда, мало варіантів, в основному неліквід. Проте напрямок чіткий.
Клятий порох, все підриває ціни КРЖН!

Через пару років квартиру в Києві , біля метро, з ремонтом можна буде купити за 30 т, без ремонту за 20 т.
Пропозицій будуть сотні.

Фейслес,фіксуйте прогноз.
Дякувати не треба!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 09 чер, 2022 07:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Amat написав:Пока. Контрольовані...

Техніка кацапів вибита. Якщо буде навала хоч 5 мільйонів кацапів з калашами в радянських броніках - ми їх всіх перестріляємо.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fox767676 написав:В Україні залишиться 15-20 млн, інші не підпадають під високі стандарти "істиних арійців козацького Ізраїлю". Може і була би мотивація підтягнутися, повоювати якщо на горизонті було б членство в ЄС\НАТО та справедливе\ефективне суспільство, але поки суцільна зрада справа та зліва

Написав чувак з дивану, мені, що сидить на передовій. Може в тебе на дивані так і є: одна зрада зліва (з великими цицьками), інша справа (з великою сідницею).
)))))))
  fox767676 написав:Якщо уряд не запустить програму імпорту азіаток, то не проїбуть. Навпаки, чоловіки будуть змушені залищати Україну, навять якщо їх тут все більщ-менщ влаштовує

Чоловіків за кордон ніхто не випускає. А от звільнені території будуть без чоловічого неселення.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:42

  Ромасик написав:
  Феодал написав:всем привет, еще и как поехало=) что я вам говорил? Знающие люди не зря вышли из недвиги вконце прошлого лета :D

в конце прошлого лета только зрадио выходил (или вещал по крайней мере) :)

вот так вот значит :( я тут старался, графики из отделов продаж прикреплял, рассказывал про своих инвесторов из Израиля которые спешно начали скидывать хатки прошлым лелом, про то что в Украине намичается пздц с недвигой - она начинала стоить ненормально дорого (сравнивал другие страны) а запомнился только зрадио :(
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