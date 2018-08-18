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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 чер, 2022 23:12
Denik написав:
За цей час і буде перетворення суспільства в щось схожим на ізраїльське - з військовим обліком жінок, і великим відсотком чоловіків - учасників бойових дій.
В Україні залишиться 15-20 млн, інші не підпадають під високі стандарти "істиних арійців козацького Ізраїлю". Може і була би мотивація підтягнутися, повоювати якщо на горизонті було б членство в ЄС\НАТО та справедливе\ефективне суспільство, але поки суцільна зрада справа та зліва
Denik написав:
Більша частина жінок, що виїхала повергуться. В іншому випадку проєбуть чоловіків/партнерів.
Якщо уряд не запустить програму імпорту азіаток, то не проїбуть. Навпаки, чоловіки будуть змушені залищати Україну, навять якщо їх тут все більщ-менщ влаштовує
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Додано: Чет 09 чер, 2022 01:01
Олежан написав: airmax78 написав:
Я немніжко заначив на чорний день.
и это я еще доллары не конвертировал(с)
хорошо у вас платят в конторе:)
Да ничего особенного. Я ж ничего не покупал с августа 2019 года, не считая микрокладовки в апреле 20го.
Не все ж я на ремонт потратил. Хотя и непростительно много.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 05:14
Ну що ж - по моєму ЖК, вже ввели в експлуатацію першу чергу!
Тепер на черзі здачі моя черга/мій смарт!))
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:15
Amat написав:
Пока. Контрольовані...
Техніка кацапів вибита. Якщо буде навала хоч 5 мільйонів кацапів з калашами в радянських броніках - ми їх всіх перестріляємо.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:19
fox767676 написав:
В Україні залишиться 15-20 млн, інші не підпадають під високі стандарти "істиних арійців козацького Ізраїлю". Може і була би мотивація підтягнутися, повоювати якщо на горизонті було б членство в ЄС\НАТО та справедливе\ефективне суспільство, але поки суцільна зрада справа та зліва
Написав чувак з дивану, мені, що сидить на передовій. Може в тебе на дивані так і є: одна зрада зліва (з великими цицьками), інша справа (з великою сідницею).
)))))))
fox767676 написав:
Якщо уряд не запустить програму імпорту азіаток, то не проїбуть. Навпаки, чоловіки будуть змушені залищати Україну, навять якщо їх тут все більщ-менщ влаштовує
Чоловіків за кордон ніхто не випускає. А от звільнені території будуть без чоловічого неселення.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:42
вот так вот значит
я тут старался, графики из отделов продаж прикреплял, рассказывал про своих инвесторов из Израиля которые спешно начали скидывать хатки прошлым лелом, про то что в Украине намичается пздц с недвигой - она начинала стоить ненормально дорого (сравнивал другие страны) а запомнился только зрадио
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Додано: Чет 09 чер, 2022 08:43
Denik написав: fox767676 написав:
В Україні залишиться 15-20 млн, інші не підпадають під високі стандарти "істиних арійців козацького Ізраїлю". Може і була би мотивація підтягнутися, повоювати якщо на горизонті було б членство в ЄС\НАТО та справедливе\ефективне суспільство, але поки суцільна зрада справа та зліва
Написав чувак з дивану, мені, що сидить на передовій. Може в тебе на дивані так і є: одна зрада зліва (з великими цицьками), інша справа (з великою сідницею).
)))))))
fox767676 написав:
Якщо уряд не запустить програму імпорту азіаток, то не проїбуть. Навпаки, чоловіки будуть змушені залищати Україну, навять якщо їх тут все більщ-менщ влаштовує
Чоловіків за кордон ніхто не випускає. А от звільнені території будуть без чоловічого неселення.
В мене є можливість виїхати, якщо події будуть розвиватись так як розвиваються - то виїду. Винятків у законі дуже багато, не тільки він тримає людей, якщо ви цього не розумієте то саме ви - "чуваак з дивану". При цьому я маю відношення до КРЖН, і до спонсорування армії сумами в які тутешні лендлорди та інвестори бізнес-коласу не можуть повірити. Сподіваюсь все ж переважаючий потік фінансування піде з країн-союзниць, поки цього нема то є дійсна зрада для країни, яка провела 3 євродемократичні революції, відмовилась від ядерного иа супутніх озброєнь.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 09:32
Denik написав:
А от звільнені території будуть без чоловічого неселення.
Не факт і наявність жіночого, з рашистів станеться депортувати всіх до Сибіру
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