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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9924992599269927>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 32
1. Не вище 500
19%
6
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
22%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 10:51

  airmax78 написав:
  UA написав:Макс в какой стране планируете делать следующий ремонт?
На разведку в венский аналог эпицентра ходили?

Ну а как иначе? Тут в аренду сдаются одни полуфабрикаты. Уже 2 кровати собрал своими руками.

Как вы из Вены оцениваете киевских арендодателей?
Сел в кресло (за неимением трона) приготовил лавровый венок из ивы :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Якщо російські окупанти більше не заходитимуть в Київську область, то столичний ринок нерухомості почне розвиватиметься, однак дуже мляво.

Про це розповів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

З 1 червня компанія відновила продаж квартир. Результати першого дня, за словами Кушніра, наднизькі.

“В перший день – п’ять заявок та три продані квартири. В основному, квартири продаються в збудованих та зданих об’єктах… у порівнянні з “до 24 лютого” це “ні про що”. У стандартний день продавали у середньому 20 квартир на день“, – сказав він в інтерв’ю Економічній правді” https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/687962/
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:18

  fox767676 написав:Якщо уряд не запустить програму імпорту азіаток, то не проїбуть. Навпаки, чоловіки будуть змушені залищати Україну, навять якщо їх тут все більщ-менщ влаштовує


Вы уже который раз пишете про эту "программу".
Это стеб такой или вас серьезно беспокоит ?
Второе странно как для спонсирующего "на суммы в которые лендлорды не верят". 8)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:24

А что у Киевводоканала есть должность советника?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:26

  lel написав:Якщо російські окупанти більше не заходитимуть в Київську область, то столичний ринок нерухомості почне розвиватиметься

падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Вы уже который раз пишете про эту "программу".
Это стеб такой или вас серьезно беспокоит ?
Второе странно как для спонсирующего "на суммы в которые лендлорды не верят".


В каждом стебе доля стеба. Демография посыпится, это будет одной из одной причин. Если правительство не пойдет на такие кхм.. "экстравагантные" меры, то это просто конец Украине. Рашка в этом плане устойчивее. Мы загеноцидили +/- 30 тыс рашкованов (многие из них типа бывшие "наши"), ну еще тысяч сто белых воротничков чухнули заграницу, а рашкованы окупировали\деопортировали\распугали уже млн 10. Одного возврата територий и помощи Запада не хваатит чтобы вернуть людей и мотивировать их инветировать в УКраину. Комплекс мер, включая и "азиаток\африканок".
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:34

  Frant написав:Як правило, мої прогнози збуваються
предлагаю модерации банить за аморальность тех кто занимается самопиаром на войне, на потрясениях и испытаниях выпавших каждому украинцу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:38

  vladimir07 написав:
  fox767676 написав:Якщо уряд не запустить програму імпорту азіаток, то не проїбуть. Навпаки, чоловіки будуть змушені залищати Україну, навять якщо їх тут все більщ-менщ влаштовує


Вы уже который раз пишете про эту "программу".
Это стеб такой или вас серьезно беспокоит ?
Второе странно как для спонсирующего "на суммы в которые лендлорды не верят". 8)

Это, судя по всему, отражение каких-то фантазий. Нравятся человеку азиатки. Хотя что им тут делать - хз - у них есть Китай в котором катастрофически женщин не хватает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:42

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс в какой стране планируете делать следующий ремонт?
На разведку в венский аналог эпицентра ходили?

Ну а как иначе? Тут в аренду сдаются одни полуфабрикаты. Уже 2 кровати собрал своими руками.

Как вы из Вены оцениваете киевских арендодателей?
Сел в кресло (за неимением трона) приготовил лавровый венок из ивы :mrgreen:

Странный тут рынок. Соотношение арендной платы и цены квартир парадоксальное: обычно 300-400 аренд. При этом аренда может и не покрыть платеж по ипотеке (изучаю этот вопрос). В общем надо думать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:44

  Frant написав:падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))


Только для фиксации прогноза надо очертить контуры квартиры, чтобы было понятно.
И почему пан такой веселый, скупал квартирки под аренду, делал ремонты перед войной.
Теперь аренда вперде, цены типа тоже туда собираются, а у пана вполне настроение.
vladimir07
 
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