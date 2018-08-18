Как вы из Вены оцениваете киевских арендодателей?
Сел в кресло (за неимением трона) приготовил лавровый венок из ивы
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 чер, 2022 10:51
Как вы из Вены оцениваете киевских арендодателей?
Сел в кресло (за неимением трона) приготовил лавровый венок из ивы
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Якщо російські окупанти більше не заходитимуть в Київську область, то столичний ринок нерухомості почне розвиватиметься, однак дуже мляво.
Про це розповів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.
З 1 червня компанія відновила продаж квартир. Результати першого дня, за словами Кушніра, наднизькі.
“В перший день – п’ять заявок та три продані квартири. В основному, квартири продаються в збудованих та зданих об’єктах… у порівнянні з “до 24 лютого” це “ні про що”. У стандартний день продавали у середньому 20 квартир на день“, – сказав він в інтерв’ю Економічній правді”
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:18
Вы уже который раз пишете про эту "программу".
Это стеб такой или вас серьезно беспокоит ?
Второе странно как для спонсирующего "на суммы в которые лендлорды не верят".
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:24
А что у Киевводоканала есть должность советника?
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:26
падіння вниз - це теж розвиток)))
Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.
Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються )))
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В каждом стебе доля стеба. Демография посыпится, это будет одной из одной причин. Если правительство не пойдет на такие кхм.. "экстравагантные" меры, то это просто конец Украине. Рашка в этом плане устойчивее. Мы загеноцидили +/- 30 тыс рашкованов (многие из них типа бывшие "наши"), ну еще тысяч сто белых воротничков чухнули заграницу, а рашкованы окупировали\деопортировали\распугали уже млн 10. Одного возврата територий и помощи Запада не хваатит чтобы вернуть людей и мотивировать их инветировать в УКраину. Комплекс мер, включая и "азиаток\африканок".
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:34
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:38
Это, судя по всему, отражение каких-то фантазий. Нравятся человеку азиатки. Хотя что им тут делать - хз - у них есть Китай в котором катастрофически женщин не хватает.
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:42
Странный тут рынок. Соотношение арендной платы и цены квартир парадоксальное: обычно 300-400 аренд. При этом аренда может и не покрыть платеж по ипотеке (изучаю этот вопрос). В общем надо думать.
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:44
Только для фиксации прогноза надо очертить контуры квартиры, чтобы было понятно.
И почему пан такой веселый, скупал квартирки под аренду, делал ремонты перед войной.
Теперь аренда вперде, цены типа тоже туда собираются, а у пана вполне настроение.
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