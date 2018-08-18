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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:54
Вот 78-й например утек за границу, даже допускаю что законным способом. Хотя тут на хлеб с икрой хватало. А вы говорите что "не выпускают", "вернутся". А смысл возвращзаться людям у которых нет бизнес-класса в столице? Чтобы что? Быть лимитрофом Европы , постоянно в войнах и даже на дороги нельзя потратить, потому что все надо на закупку оружия ? Ну миллионов 10 пассионариев наберется.
Фантазии. Ну хорошо, Украина даже азиаток уже не заманит, ну значит африканок надо, тем более говорят у них там голод, говорят. Я бы и русских взял по репарациям, но врядли увы дойдет, судя по внешнеполитмческой повестке.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 11:58
vladimir07 написав:
Frant написав:
падіння вниз - це теж розвиток)))
Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.
Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються
)))
Только для фиксации прогноза надо очертить контуры квартиры, чтобы было понятно.
И почему пан такой веселый, скупал квартирки под аренду, делал ремонты перед войной.
Теперь ареніда вперде, цены типа тоже туда собираются, а у пана вполне настроение.
Немає жодних причин для веселощів.
Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.
Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"?
Чому вони мовчать?
Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь?
Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???
Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче.
Це треба розуміти.
Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.
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