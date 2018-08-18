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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9924992599269927>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 32
1. Не вище 500
19%
6
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
22%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:34

  Frant написав:Як правило, мої прогнози збуваються
предлагаю модерации банить за аморальность тех кто занимается самопиаром на войне, на потрясениях и испытаниях выпавших каждому украинцу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:42

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс в какой стране планируете делать следующий ремонт?
На разведку в венский аналог эпицентра ходили?

Ну а как иначе? Тут в аренду сдаются одни полуфабрикаты. Уже 2 кровати собрал своими руками.

Как вы из Вены оцениваете киевских арендодателей?
Сел в кресло (за неимением трона) приготовил лавровый венок из ивы :mrgreen:

Странный тут рынок. Соотношение арендной платы и цены квартир парадоксальное: обычно 300-400 аренд. При этом аренда может и не покрыть платеж по ипотеке (изучаю этот вопрос). В общем надо думать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:44

  Frant написав:падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))


Только для фиксации прогноза надо очертить контуры квартиры, чтобы было понятно.
И почему пан такой веселый, скупал квартирки под аренду, делал ремонты перед войной.
Теперь аренда вперде, цены типа тоже туда собираются, а у пана вполне настроение.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:58

  vladimir07 написав:
  Frant написав:падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))


Только для фиксации прогноза надо очертить контуры квартиры, чтобы было понятно.
И почему пан такой веселый, скупал квартирки под аренду, делал ремонты перед войной.
Теперь ареніда вперде, цены типа тоже туда собираются, а у пана вполне настроение.

Немає жодних причин для веселощів.

Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.

Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"?
Чому вони мовчать?
Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь?
Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???

Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче.
Це треба розуміти.
Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  lel написав:Якщо російські окупанти більше не заходитимуть в Київську область, то столичний ринок нерухомості почне розвиватиметься

падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))
Цвн 2018 ще не бачив, а от початку 2021 є
Про прогнози, що збуваються - дайте приклад хоч одного?

"Вивірені, точні" але "тільки про напрямок руху" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:24

  lel написав:Про це розповів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

проезжал сегодня Миракс. Два строителя на среднем доме ковыряются. Как хорошо, что у меня в 2018 не хватило денег туда влошится по 24Кгрн. :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шо,началось?!! https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OPOsd.html
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:30

  1973cc11 написав:Шо,началось?!! https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OPOsd.html

вау, до реки 1м, значит таки Подол, а не куреневки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:44

  1973cc11 написав:Шо,началось?!! https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... OPOsd.html


Фейк. Никто ничего не продает.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:48

  Ромасик написав:
  lel написав:Про це розповів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

проезжал сегодня Миракс. Два строителя на среднем доме ковыряются. Как хорошо, что у меня в 2018 не хватило денег туда влошится по 24Кгрн. :)

Кушнир говорит что там неожиданно оказалась река
https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/687962/
— "Киевгорстрой" регулярно задерживает сдачу домов в эксплуатацию на два-три года. В чем причина?

— У нас такой долгострой один – "ЖК "Миракс". Мы там нарвались на подземную речку Глубочицу. Укрепляли склон, на это ушло два года. Плюс ко всему коронавирус: остановки работ, волны пандемии. Теперь война.

Так жалко его стало, святой человек.
BIGor
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