Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.
Є варіанти з цінами зразка 2018. І це доки що є збереження у певної частини населення! Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою. 20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд. Фіксуйте прогноз. Як правило, мої прогнози збуваються )))
Только для фиксации прогноза надо очертить контуры квартиры, чтобы было понятно. И почему пан такой веселый, скупал квартирки под аренду, делал ремонты перед войной. Теперь аренда вперде, цены типа тоже туда собираются, а у пана вполне настроение.
Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.
Є варіанти з цінами зразка 2018. І це доки що є збереження у певної частини населення! Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою. 20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд. Фіксуйте прогноз. Як правило, мої прогнози збуваються )))
Только для фиксации прогноза надо очертить контуры квартиры, чтобы было понятно. И почему пан такой веселый, скупал квартирки под аренду, делал ремонты перед войной. Теперь ареніда вперде, цены типа тоже туда собираются, а у пана вполне настроение.
Немає жодних причин для веселощів.
Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.
Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"? Чому вони мовчать? Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь? Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???
Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче. Це треба розуміти. Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.
lel написав:Якщо російські окупанти більше не заходитимуть в Київську область, то столичний ринок нерухомості почне розвиватиметься
падіння вниз - це теж розвиток)))
Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.
Є варіанти з цінами зразка 2018. І це доки що є збереження у певної частини населення! Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою. 20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд. Фіксуйте прогноз. Як правило, мої прогнози збуваються )))
Цвн 2018 ще не бачив, а от початку 2021 є Про прогнози, що збуваються - дайте приклад хоч одного?
— "Киевгорстрой" регулярно задерживает сдачу домов в эксплуатацию на два-три года. В чем причина?
— У нас такой долгострой один – "ЖК "Миракс". Мы там нарвались на подземную речку Глубочицу. Укрепляли склон, на это ушло два года. Плюс ко всему коронавирус: остановки работ, волны пандемии. Теперь война.