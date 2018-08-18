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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9924992599269927

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 32
1. Не вище 500
19%
6
2. 501 - 700
19%
6
3. 701 - 900
16%
5
4. 901 - 1000
22%
7
5. 1001 - 1200
13%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:11

  BIGor написав:Кушнир говорит что там неожиданно оказалась река
https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/687962/

ахахах, ну хоть не канализационная труба :lol:
а то один его коллега уже мегасити построил.
красиво он расписал, как ̶з̶а̶ ̶в̶з̶я̶т̶к̶у̶ торгует брендом (по крайней мере у меня долгое время были вопросы, а тут взял и все ответил).

ахах
— Какая у вас зарплата?
— Тысяч 50-60 (тысяч гривень – ЭП) в месяц.


Вся статья какая-то ложь и лицемерие:
Отримавши в спадок нікчемні залишки колись потужного "Київміськбуду" після керування столицею Леонідом Черновецьким, Кушнір зумів перезапустити роботу муніципальної компанії.

и тремя строками ниже, как ни в чем не бывало:
Крім "Київміськбуду", герой інтерв'ю веде кілька проєктів з бізнес-партнерами: ... та бізнесменом Степаном Черновецьким.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 чер, 2022 13:57, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:34

  Frant написав:
  Frant написав:падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))


Немає жодних причин для веселощів.

Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.

Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"?
Чому вони мовчать?
Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь?
Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???

Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче.
Це треба розуміти.
Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.

человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат :shock:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:46

  Феодал написав:
  Frant написав:
Немає жодних причин для веселощів.

Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.

Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"?
Чому вони мовчать?
Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь?
Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???

Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче.
Це треба розуміти.
Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.

человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат :shock:

Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке?
А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал.
Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.
airmax78
 
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  #<1 ... 9924992599269927
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