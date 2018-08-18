Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ахахах, ну хоть не канализационная труба а то один его коллега уже мегасити построил. красиво он расписал, как ̶з̶а̶ ̶в̶з̶я̶т̶к̶у̶ торгует брендом (по крайней мере у меня долгое время были вопросы, а тут взял и все ответил).
ахах
— Какая у вас зарплата? — Тысяч 50-60 (тысяч гривень – ЭП) в месяц.
Вся статья какая-то ложь и лицемерие:
Отримавши в спадок нікчемні залишки колись потужного "Київміськбуду" після керування столицею Леонідом Черновецьким, Кушнір зумів перезапустити роботу муніципальної компанії.
и тремя строками ниже, как ни в чем не бывало:
Крім "Київміськбуду", герой інтерв'ю веде кілька проєктів з бізнес-партнерами: ... та бізнесменом Степаном Черновецьким.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 чер, 2022 13:57, всього редагувалось 3 разів.
Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.
Є варіанти з цінами зразка 2018. І це доки що є збереження у певної частини населення! Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою. 20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд. Фіксуйте прогноз. Як правило, мої прогнози збуваються )))
Немає жодних причин для веселощів.
Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.
Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"? Чому вони мовчать? Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь? Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???
Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче. Це треба розуміти. Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.
человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат
Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.
Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"? Чому вони мовчать? Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь? Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???
Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче. Це треба розуміти. Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.
человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат
Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке? А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал. Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.
Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.
— "Киевгорстрой" регулярно задерживает сдачу домов в эксплуатацию на два-три года. В чем причина?
— У нас такой долгострой один – "ЖК "Миракс". Мы там нарвались на подземную речку Глубочицу. Укрепляли склон, на это ушло два года. Плюс ко всему коронавирус: остановки работ, волны пандемии. Теперь война.
Так жалко его стало, святой человек.
Ну да, сделать геологический разрез учат студентов КИСИ на втором курсе. Понятное дело, что когда строят такую мелочь как самовольный гараж, сортир на огороде и Миракс, этим можно пренебречь. Тем более нарваться на подземную речку Глыбочицкую под улицей Глыбочицкой - это большая неожиданность. Прям как увидеть Днепр на Днепровской набережной.
Создается впечатление, что Миракс начинался строится не для того, чтобы построить. "Ты что эти апельсины ел? Их не есть, их продавать надо"(С)
Феодал написав:человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат
Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке? А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал. Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.
спасибо посмеялся) особенно про рост зп было смешно. У вас скудное понимание того что просиходило в Укрине с 2014, вы даже не поняли прикола с долларом по 23 и что последовало потом так что да, я считаю что это недостаточная причина для роста цен на недвижку в Украине, за другие страны говорить сложно, я не сильно разбирал их экономические модели
Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.
Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"? Чому вони мовчать? Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь? Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???
Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче. Це треба розуміти. Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.
человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат
Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке? А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал. Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.
Про себя говорите. Никто. Есть гарантированный способ влететь - бежать наперегонки с толпой. А тут на форуме эту толпу еще изрядно подзадоривали (не будем показывать пальцем). Смотреть в будущее могут не только лишь все.(с)
airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.
падение случилось бы и без войны, другое дело что не такое сильное 10%-15% максимум, у застройщиков проблемы с конца прошлого лета, киевгорстрой - никак не мог цены поднять, даже было смешно читать как они каждый месяц грозились это сделать, а рынка то уже небыло
airmax78 написав:Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке? А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал. Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.
спасибо посмеялся) особенно про рост зп было смешно. У вас скудное понимание того что просиходило в Укрине с 2014, вы даже не поняли прикола с долларом по 23 и что последовало потом так что да, я считаю что это недостаточная причина для роста цен на недвижку в Украине, за другие страны говорить сложно, я не сильно разбирал их экономические модели
Можно, конечно, смеяться, но рост зп отразил даже наша госстат. Сделав это, как обычно, с опозданием, но тем не менее. В 2018-2021 росло все. Все и везде. И считать что все и везде растет, а в Киеве недвижка на месте стой раз два - ну это как-то не дружить ни с логикой ни с объективной реальностью.
airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.
падение случилось бы и без войны, другое дело что не такое сильное 10%-15% максимум, у застройщиков проблемы с конца прошлого лета, киевгорстрой - никак не мог цены поднять, даже было смешно читать как они каждый месяц грозились это сделать, а рынка то уже небыло
Ну какое может быть падение при такой инфляции? Продолжало бы расти. А запустись массовая ипотека - рост получил бы второе дыхание, несмотря на уже и так невменяемые цены на целый ряд объектов (типа Республики, ФТ, Юнита и т.д.).