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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99259926992799289929 ... 9931>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 33
1. Не вище 500
18%
6
2. 501 - 700
18%
6
3. 701 - 900
15%
5
4. 901 - 1000
24%
8
5. 1001 - 1200
12%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:11

  BIGor написав:Кушнир говорит что там неожиданно оказалась река
https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/687962/

ахахах, ну хоть не канализационная труба :lol:
а то один его коллега уже мегасити построил.
красиво он расписал, как ̶з̶а̶ ̶в̶з̶я̶т̶к̶у̶ торгует брендом (по крайней мере у меня долгое время были вопросы, а тут взял и все ответил).

ахах
— Какая у вас зарплата?
— Тысяч 50-60 (тысяч гривень – ЭП) в месяц.


Вся статья какая-то ложь и лицемерие:
Отримавши в спадок нікчемні залишки колись потужного "Київміськбуду" після керування столицею Леонідом Черновецьким, Кушнір зумів перезапустити роботу муніципальної компанії.

и тремя строками ниже, как ни в чем не бывало:
Крім "Київміськбуду", герой інтерв'ю веде кілька проєктів з бізнес-партнерами: ... та бізнесменом Степаном Черновецьким.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 чер, 2022 13:57, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:34

  Frant написав:
  Frant написав:падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))


Немає жодних причин для веселощів.

Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.

Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"?
Чому вони мовчать?
Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь?
Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???

Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче.
Це треба розуміти.
Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.

человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат :shock:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:46

  Феодал написав:
  Frant написав:
Немає жодних причин для веселощів.

Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.

Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"?
Чому вони мовчать?
Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь?
Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???

Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче.
Це треба розуміти.
Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.

человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат :shock:

Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке?
А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал.
Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:03

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  lel написав:Про це розповів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

проезжал сегодня Миракс. Два строителя на среднем доме ковыряются. Как хорошо, что у меня в 2018 не хватило денег туда влошится по 24Кгрн. :)

Кушнир говорит что там неожиданно оказалась река
https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/687962/
— "Киевгорстрой" регулярно задерживает сдачу домов в эксплуатацию на два-три года. В чем причина?

— У нас такой долгострой один – "ЖК "Миракс". Мы там нарвались на подземную речку Глубочицу. Укрепляли склон, на это ушло два года. Плюс ко всему коронавирус: остановки работ, волны пандемии. Теперь война.

Так жалко его стало, святой человек.



Ну да, сделать геологический разрез учат студентов КИСИ на втором курсе. :mrgreen:
Понятное дело, что когда строят такую мелочь как самовольный гараж, сортир на огороде и Миракс, этим можно пренебречь. :mrgreen:
Тем более нарваться на подземную речку Глыбочицкую под улицей Глыбочицкой - это большая неожиданность. Прям как увидеть Днепр на Днепровской набережной. :mrgreen:

Создается впечатление, что Миракс начинался строится не для того, чтобы построить.
"Ты что эти апельсины ел? Их не есть, их продавать надо"(С) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:05

  airmax78 написав:
  Феодал написав:человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат :shock:

Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке?
А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал.
Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.


спасибо посмеялся) особенно про рост зп было смешно. У вас скудное понимание того что просиходило в Укрине с 2014, вы даже не поняли прикола с долларом по 23 и что последовало потом :D
так что да, я считаю что это недостаточная причина для роста цен на недвижку в Украине, за другие страны говорить сложно, я не сильно разбирал их экономические модели
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:09

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  Frant написав:
Немає жодних причин для веселощів.

Смішно було читати про "тижні болю", "про дорожай новобудів до варшавських цін" і т.д. Маючи неадекватного дикого сусіда під боком.

Де всі ці люди, які чотири місяці назад віщували про вічний "дорожай"?
Чому вони мовчать?
Публіка - чи уявляє собі масштаби падіння і потрясінь?
Всі ці ірпіньські самокатчиці, бучанські підвальщики, представники відділів продажу, які раніше тут товклись пачками???

Ціни КРЖН впадуть до рівня не те що столиць Африки, а набагато нижче.
Це треба розуміти.
Те, що комусь не подобаються мої прогнози і оцінки - це не заважає їм бути вивіреними і досить точними. Щодо напрямку руху - 100%.

человек очень правильно сказал, меня тоже дико удивило стадо которые побежало покупать по неадекватным ценам в 2020 году, имея все эти факторы в виду (неадекватный сосед под боком, нестабильная економическая и политическая ситуация, явно завышенные цены) не мог понять почему люди не понимают что их лошат :shock:

Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке?
А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал.
Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.


Про себя говорите.
Никто. :mrgreen:
Есть гарантированный способ влететь - бежать наперегонки с толпой.
А тут на форуме эту толпу еще изрядно подзадоривали (не будем показывать пальцем).
Смотреть в будущее могут не только лишь все.(с)
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:11

  airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.

падение случилось бы и без войны, другое дело что не такое сильное 10%-15% максимум, у застройщиков проблемы с конца прошлого лета, киевгорстрой - никак не мог цены поднять, даже было смешно читать как они каждый месяц грозились это сделать, а рынка то уже небыло :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:13

  Феодал написав:
  airmax78 написав:Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке?
А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал.
Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.


спасибо посмеялся) особенно про рост зп было смешно. У вас скудное понимание того что просиходило в Укрине с 2014, вы даже не поняли прикола с долларом по 23 и что последовало потом :D
так что да, я считаю что это недостаточная причина для роста цен на недвижку в Украине, за другие страны говорить сложно, я не сильно разбирал их экономические модели

Можно, конечно, смеяться, но рост зп отразил даже наша госстат. Сделав это, как обычно, с опозданием, но тем не менее. В 2018-2021 росло все. Все и везде. И считать что все и везде растет, а в Киеве недвижка на месте стой раз два - ну это как-то не дружить ни с логикой ни с объективной реальностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:16

  Феодал написав:
  airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.

падение случилось бы и без войны, другое дело что не такое сильное 10%-15% максимум, у застройщиков проблемы с конца прошлого лета, киевгорстрой - никак не мог цены поднять, даже было смешно читать как они каждый месяц грозились это сделать, а рынка то уже небыло :mrgreen:

Ну какое может быть падение при такой инфляции? Продолжало бы расти. А запустись массовая ипотека - рост получил бы второе дыхание, несмотря на уже и так невменяемые цены на целый ряд объектов (типа Республики, ФТ, Юнита и т.д.).
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