RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 992699279928992999309931>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 33
1. Не вище 500
18%
6
2. 501 - 700
18%
6
3. 701 - 900
15%
5
4. 901 - 1000
24%
8
5. 1001 - 1200
12%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:24

  rjkz написав:Про себя говорите.
Никто. :mrgreen:
Есть гарантированный способ влететь - бежать наперегонки с толпой.
А тут на форуме эту толпу еще изрядно подзадоривали (не будем показывать пальцем).
Смотреть в будущее могут не только лишь все.(с)

Да, серьезно? На перегонки с толпой? А как на счет бежать наперегонки с толпой в NY? Последние 200 лет. Или там не толпа, а организованная группа сознательных и образованных граждан? Или тоже не стоит?
Нападение пдрсов - событие непредсказуемое. Все в акуе, несмотря на то, что нас предупреждали. Потому что одно дело ходить по квартире в полной экипировке с заряженным автоматом, сотрясая воздух всякой религиозно-патриотичной куйней. Таких немало. И совсем другое - выйти на улицу и начать стрелять по прохожим.
airmax78
 
Повідомлень: 40546
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:25

  airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.



"Единственная причина" (ТМ Эйрмакс) почему я не купил в 2015-2016 у УКБ ЖИБ будучи в тот момент в тесном контакте с семьей руководства - это ...война которая началась в ...2014 году.
Кто-то решил, что это фигня и можно скупать бетонометры как ни в чем не бывало.
Кто им доктор?
И еще раз - не бегите с толпой и не влетите (оба варианта проверены rjkz :mrgreen: на собственном опыте - покупка под долларовую ипотеку в марте 2008 года дорогого стоит :lol: )
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6899 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:29

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  airmax78 написав:Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке?
А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал.
Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.


спасибо посмеялся) особенно про рост зп было смешно. У вас скудное понимание того что просиходило в Укрине с 2014, вы даже не поняли прикола с долларом по 23 и что последовало потом :D
так что да, я считаю что это недостаточная причина для роста цен на недвижку в Украине, за другие страны говорить сложно, я не сильно разбирал их экономические модели

Можно, конечно, смеяться, но рост зп отразил даже наша госстат. Сделав это, как обычно, с опозданием, но тем не менее. В 2018-2021 росло все. Все и везде. И считать что все и везде растет, а в Киеве недвижка на месте стой раз два - ну это как-то не дружить ни с логикой ни с объективной реальностью.


до 2008 года тоже все росло.
или нам это ни о чем не говорит?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6899 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:32

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.

падение случилось бы и без войны, другое дело что не такое сильное 10%-15% максимум, у застройщиков проблемы с конца прошлого лета, киевгорстрой - никак не мог цены поднять, даже было смешно читать как они каждый месяц грозились это сделать, а рынка то уже небыло :mrgreen:

Ну какое может быть падение при такой инфляции? Продолжало бы расти. А запустись массовая ипотека - рост получил бы второе дыхание, несмотря на уже и так невменяемые цены на целый ряд объектов (типа Республики, ФТ, Юнита и т.д.).


Ой!
Не рассмотреть искусственный разгон цен каном - это надо уметь.
Не надо говорить, что все такие просвеленные. Полистайте форум.
Я все писал это и раньше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6899 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:33

  rjkz написав:
"Единственная причина" (ТМ Эйрмакс) почему я не купил в 2015-2016 у УКБ ЖИБ будучи в тот момент в тесном контакте с семьей руководства - это ...война которая началась в ...2014 году.
Кто-то решил, что это фигня и можно скупать бетонометры как ни в чем не бывало.
Кто им доктор?
И еще раз - не бегите с толпой и не влетите (оба варианта проверены rjkz :mrgreen: на собственном опыте - покупка под долларовую ипотеку в марте 2008 года дорогого стоит :lol: )

Еще раз спрошу: не бежать с толпой - это только для Киева совет? В NY можно бежать с толпой? И какие были бы результаты в NY/Berlin/Paris/Warsaw/... если НЕ бежать с толпой?
airmax78
 
Повідомлень: 40546
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:33

😂

Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…

Просто анекдот.


Хлопці. Менше яду:-) біда у всіх одна переможців тут немає
Первый
 
Повідомлень: 16756
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:38

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ну какое может быть падение при такой инфляции? Продолжало бы расти. А запустись массовая ипотека - рост получил бы второе дыхание, несмотря на уже и так невменяемые цены на целый ряд объектов (типа Республики, ФТ, Юнита и т.д.).


Ой!
Не рассмотреть искусственный разгон цен каном - это надо уметь.
Не надо говорить, что все такие просвеленные. Полистайте форум.
Я все писал это и раньше.

rjkz, послушайте, если Вы все так ясно видели, то, согласитесь, глупо было не продать всю арендную недвигу в Киеве. Не? Хотя сколько раз я Вам уже задавал тут этот вопрос и ответ всегда один: это пассивный доход, оно себя 100500 раз окупило, и т.д. Но если ясно видишь, что нападение зверя неизбежно и такой теперь наблюдаешь свысока и издалека за ситуацией - то как-то странно оставить в Украине эти чемоданы без ручек, мне кажется. Лишних денег не бывает, вроде. Или не все так однозначно было с прогнозами?
airmax78
 
Повідомлень: 40546
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:40

  Первый написав:😂

Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…

Просто анекдот.

Так о чем и речь. И аргумент что все давно окупилось как-то тяжело принять.
airmax78
 
Повідомлень: 40546
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Про себя говорите.
Никто. :mrgreen:
Есть гарантированный способ влететь - бежать наперегонки с толпой.
А тут на форуме эту толпу еще изрядно подзадоривали (не будем показывать пальцем).
Смотреть в будущее могут не только лишь все.(с)

Да, серьезно? На перегонки с толпой? А как на счет бежать наперегонки с толпой в NY? Последние 200 лет. Или там не толпа, а организованная группа сознательных и образованных граждан? Или тоже не стоит?
Нападение пдрсов - событие непредсказуемое. Все в акуе, несмотря на то, что нас предупреждали. Потому что одно дело ходить по квартире в полной экипировке с заряженным автоматом, сотрясая воздух всякой религиозно-патриотичной куйней. Таких немало. И совсем другое - выйти на улицу и начать стрелять по прохожим.


Бежать в НЙ наперегонки с толпой оказалось дальновидней, чем скупать концептуальный овноблок в воюющей 9 лет стране.
В первую очередь, потому что он находится на другой стороне Земли от безумного ботоксного неофюрера. И как-то не сильно скрывал свои намерения.
Но понимать прямые и явные угрозы тоже не только лишь все могут.

Биг когда-то писал, что хотел-бы уехать в Новую Зеландию как самую удаленную от войны точку на Земле.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6899 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:45

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
"Единственная причина" (ТМ Эйрмакс) почему я не купил в 2015-2016 у УКБ ЖИБ будучи в тот момент в тесном контакте с семьей руководства - это ...война которая началась в ...2014 году.
Кто-то решил, что это фигня и можно скупать бетонометры как ни в чем не бывало.
Кто им доктор?
И еще раз - не бегите с толпой и не влетите (оба варианта проверены rjkz :mrgreen: на собственном опыте - покупка под долларовую ипотеку в марте 2008 года дорогого стоит :lol: )

Еще раз спрошу: не бежать с толпой - это только для Киева совет? В NY можно бежать с толпой? И какие были бы результаты в NY/Berlin/Paris/Warsaw/... если НЕ бежать с толпой?


Бежать под зонтик НАТО - это неправильный шаг?
Если пуйло нападет на США, то или это будет последний гвоздь в его гроб или планета перестанет существовать. Я еще не договорился с Маском о билете на Марс, но работаю над этим. :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6899 раз.
Подякували: 3921 раз.
 
Профіль
2
3
1
  #<1 ... 992699279928992999309931>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, vladimir07 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2235, 2236, 2237
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22364 6810190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 чер, 2022 13:50
zerocool
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 100, 101, 102
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1014 2164667
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 чер, 2022 12:37
Investor_K
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34737
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.