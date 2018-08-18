|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:24
rjkz написав:
Про себя говорите.
Никто.
Есть гарантированный способ влететь - бежать наперегонки с толпой.
А тут на форуме эту толпу еще изрядно подзадоривали (не будем показывать пальцем).
Смотреть в будущее могут не только лишь все.(с)
Да, серьезно? На перегонки с толпой? А как на счет бежать наперегонки с толпой в NY? Последние 200 лет. Или там не толпа, а организованная группа сознательных и образованных граждан? Или тоже не стоит?
Нападение пдрсов - событие непредсказуемое. Все в акуе, несмотря на то, что нас предупреждали. Потому что одно дело ходить по квартире в полной экипировке с заряженным автоматом, сотрясая воздух всякой религиозно-патриотичной куйней. Таких немало. И совсем другое - выйти на улицу и начать стрелять по прохожим.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40546
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5004 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:25
airmax78 написав:
Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.
"Единственная причина" (ТМ Эйрмакс) почему я не купил в 2015-2016 у УКБ ЖИБ будучи в тот момент в тесном контакте с семьей руководства - это ...война которая началась в ...2014 году.
Кто-то решил, что это фигня и можно скупать бетонометры как ни в чем не бывало.
Кто им доктор?
И еще раз - не бегите с толпой и не влетите (оба варианта проверены rjkz
на собственном опыте - покупка под долларовую ипотеку в марте 2008 года дорогого стоит
)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13193
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6899 раз.
- Подякували: 3921 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:29
airmax78 написав: Феодал написав: airmax78 написав:
Все такие просветленные стали шо капец. Т.е. когда зп в долярах росли рекордными темпами, а параллельно началась инфляция нешуточная что в грише что в долларе - это недостаточная причина для роста цен на недвижку была? При том что то же самое с недвижкой происходило по всему миру. И не со смешных киевских уровней, а уже и так со вполне взрослых и давно обогнавших уровни 2008го года. То что ставки по кредитам в грише впервые в истории упали ниже 10% годовых и все банки присматривались к ипотеке?
А нападение пдрсов никто, НИКТО в модель не закладывал.
Это была абсолютная иррациональность. Полнейший форс-мажор и тотальный ПЦ.
спасибо посмеялся) особенно про рост зп было смешно. У вас скудное понимание того что просиходило в Укрине с 2014, вы даже не поняли прикола с долларом по 23 и что последовало потом
так что да, я считаю что это недостаточная причина для роста цен на недвижку в Украине, за другие страны говорить сложно, я не сильно разбирал их экономические модели
Можно, конечно, смеяться, но рост зп отразил даже наша госстат. Сделав это, как обычно, с опозданием, но тем не менее. В 2018-2021 росло все. Все и везде. И считать что все и везде растет, а в Киеве недвижка на месте стой раз два - ну это как-то не дружить ни с логикой ни с объективной реальностью.
до 2008 года тоже все росло.
или нам это ни о чем не говорит?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13193
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6899 раз.
- Подякували: 3921 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:32
airmax78 написав: Феодал написав: airmax78 написав:
Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.
падение случилось бы и без войны, другое дело что не такое сильное 10%-15% максимум, у застройщиков проблемы с конца прошлого лета, киевгорстрой - никак не мог цены поднять, даже было смешно читать как они каждый месяц грозились это сделать, а рынка то уже небыло
Ну какое может быть падение при такой инфляции? Продолжало бы расти. А запустись массовая ипотека - рост получил бы второе дыхание, несмотря на уже и так невменяемые цены на целый ряд объектов (типа Республики, ФТ, Юнита и т.д.).
Ой!
Не рассмотреть искусственный разгон цен каном - это надо уметь.
Не надо говорить, что все такие просвеленные. Полистайте форум.
Я все писал это и раньше.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13193
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6899 раз.
- Подякували: 3921 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:33
rjkz написав:
"Единственная причина" (ТМ Эйрмакс) почему я не купил в 2015-2016 у УКБ ЖИБ будучи в тот момент в тесном контакте с семьей руководства - это ...война которая началась в ...2014 году.
Кто-то решил, что это фигня и можно скупать бетонометры как ни в чем не бывало.
Кто им доктор?
И еще раз - не бегите с толпой и не влетите (оба варианта проверены rjkz
на собственном опыте - покупка под долларовую ипотеку в марте 2008 года дорогого стоит
)
Еще раз спрошу: не бежать с толпой - это только для Киева совет? В NY можно бежать с толпой? И какие были бы результаты в NY/Berlin/Paris/Warsaw/... если НЕ бежать с толпой?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40546
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5004 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:33
😂
Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…
Просто анекдот.
Хлопці. Менше яду:-) біда у всіх одна переможців тут немає
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16756
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:38
rjkz написав: airmax78 написав:
Ну какое может быть падение при такой инфляции? Продолжало бы расти. А запустись массовая ипотека - рост получил бы второе дыхание, несмотря на уже и так невменяемые цены на целый ряд объектов (типа Республики, ФТ, Юнита и т.д.).
Ой!
Не рассмотреть искусственный разгон цен каном - это надо уметь.
Не надо говорить, что все такие просвеленные. Полистайте форум.
Я все писал это и раньше.
rjkz, послушайте, если Вы все так ясно видели, то, согласитесь, глупо было не продать всю арендную недвигу в Киеве. Не? Хотя сколько раз я Вам уже задавал тут этот вопрос и ответ всегда один: это пассивный доход, оно себя 100500 раз окупило, и т.д. Но если ясно видишь, что нападение зверя неизбежно и такой теперь наблюдаешь свысока и издалека за ситуацией - то как-то странно оставить в Украине эти чемоданы без ручек, мне кажется. Лишних денег не бывает, вроде. Или не все так однозначно было с прогнозами?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40546
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5004 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:40
Первый написав:
😂
Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…
Просто анекдот.
Так о чем и речь. И аргумент что все давно окупилось как-то тяжело принять.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40546
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5004 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:41
airmax78 написав: rjkz написав:
Про себя говорите.
Никто.
Есть гарантированный способ влететь - бежать наперегонки с толпой.
А тут на форуме эту толпу еще изрядно подзадоривали (не будем показывать пальцем).
Смотреть в будущее могут не только лишь все.(с)
Да, серьезно? На перегонки с толпой? А как на счет бежать наперегонки с толпой в NY? Последние 200 лет. Или там не толпа, а организованная группа сознательных и образованных граждан? Или тоже не стоит?
Нападение пдрсов - событие непредсказуемое. Все в акуе, несмотря на то, что нас предупреждали. Потому что одно дело ходить по квартире в полной экипировке с заряженным автоматом, сотрясая воздух всякой религиозно-патриотичной куйней. Таких немало. И совсем другое - выйти на улицу и начать стрелять по прохожим.
Бежать в НЙ наперегонки с толпой оказалось дальновидней, чем скупать концептуальный овноблок в воюющей 9 лет стране.
В первую очередь, потому что он находится на другой стороне Земли от безумного ботоксного неофюрера. И как-то не сильно скрывал свои намерения.
Но понимать прямые и явные угрозы тоже не только лишь все могут.
Биг когда-то писал, что хотел-бы уехать в Новую Зеландию как самую удаленную от войны точку на Земле.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13193
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6899 раз.
- Подякували: 3921 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Чет 09 чер, 2022 14:45
airmax78 написав: rjkz написав:
"Единственная причина" (ТМ Эйрмакс) почему я не купил в 2015-2016 у УКБ ЖИБ будучи в тот момент в тесном контакте с семьей руководства - это ...война которая началась в ...2014 году.
Кто-то решил, что это фигня и можно скупать бетонометры как ни в чем не бывало.
Кто им доктор?
И еще раз - не бегите с толпой и не влетите (оба варианта проверены rjkz
на собственном опыте - покупка под долларовую ипотеку в марте 2008 года дорогого стоит
)
Еще раз спрошу: не бежать с толпой - это только для Киева совет? В NY можно бежать с толпой? И какие были бы результаты в NY/Berlin/Paris/Warsaw/... если НЕ бежать с толпой?
Бежать под зонтик НАТО - это неправильный шаг?
Если пуйло нападет на США, то или это будет последний гвоздь в его гроб или планета перестанет существовать. Я еще не договорился с Маском о билете на Марс, но работаю над этим.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13193
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6899 раз.
- Подякували: 3921 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22364
|6810190
|
|
|1014
|2164667
|
|
|16
|34737
|
|