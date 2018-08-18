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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99279928992999309931>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 33
1. Не вище 500
18%
6
2. 501 - 700
18%
6
3. 701 - 900
15%
5
4. 901 - 1000
24%
8
5. 1001 - 1200
12%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:46

  Первый написав:😂

Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…

Просто анекдот.


Хлопці. Менше яду:-) біда у всіх одна переможців тут немає


"Я продаю кулубнику, вырощенную собственными руками"(С), а не загоняю неокрепшие умы нести последние бабосы в ОП.
Спите спокойно?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:49

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Про себя говорите.
Никто. :mrgreen:
Есть гарантированный способ влететь - бежать наперегонки с толпой.
А тут на форуме эту толпу еще изрядно подзадоривали (не будем показывать пальцем).
Смотреть в будущее могут не только лишь все.(с)

Да, серьезно? На перегонки с толпой? А как на счет бежать наперегонки с толпой в NY? Последние 200 лет. Или там не толпа, а организованная группа сознательных и образованных граждан? Или тоже не стоит?
Нападение пдрсов - событие непредсказуемое. Все в акуе, несмотря на то, что нас предупреждали. Потому что одно дело ходить по квартире в полной экипировке с заряженным автоматом, сотрясая воздух всякой религиозно-патриотичной куйней. Таких немало. И совсем другое - выйти на улицу и начать стрелять по прохожим.


Бежать в НЙ наперегонки с толпой оказалось дальновидней, чем скупать концептуальный овноблок в воюющей 9 лет стране.
В первую очередь, потому что он находится на другой стороне Земли от безумного ботоксного неофюрера. И как-то не сильно скрывал свои намерения.
Но понимать прямые и явные угрозы тоже не только лишь все могут.

Биг когда-то писал, что хотел-бы уехать в Новую Зеландию как самую удаленную от войны точку на Земле.

Ну т.е. "не бежать с толпой" совет применимый только для Украины и только когда в Украине уже успевают разогреться цены. У меня есть еще один отличный совет: покупай дешево и продавай дорого - еще один гарантированный способ не влететь. Ваш кэп.

На них смотрит Китай, который копит силы и который без внимания этот регион 100% не оставит. Правда это будет папизже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:50

  airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что

Почали робити ремонт "правильно", як треба і гроші закінчились.
І війна почалась в 14-м, соромно не знати....
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:52

  rjkz написав:
  Первый написав:😂

Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…

Просто анекдот.


Хлопці. Менше яду:-) біда у всіх одна переможців тут немає


"Я продаю кулубнику, вырощенную собственными руками"(С), а не загоняю неокрепшие умы нести последние бабосы в ОП.
Спите спокойно?

Всю вторую половину 2021 года все сотрудники всех ОП на этой ветке прямо или завуалированно говорили: цены в красной зоне. Покупать опасно. Республика па2куе за метр или ФТ па3куе - это ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:53

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ну какое может быть падение при такой инфляции? Продолжало бы расти. А запустись массовая ипотека - рост получил бы второе дыхание, несмотря на уже и так невменяемые цены на целый ряд объектов (типа Республики, ФТ, Юнита и т.д.).


Ой!
Не рассмотреть искусственный разгон цен каном - это надо уметь.
Не надо говорить, что все такие просвеленные. Полистайте форум.
Я все писал это и раньше.

rjkz, послушайте, если Вы все так ясно видели, то, согласитесь, глупо было не продать всю арендную недвигу в Киеве. Не? Хотя сколько раз я Вам уже задавал тут этот вопрос и ответ всегда один: это пассивный доход, оно себя 100500 раз окупило, и т.д. Но если ясно видишь, что нападение зверя неизбежно и такой теперь наблюдаешь свысока и издалека за ситуацией - то как-то странно оставить в Украине эти чемоданы без ручек, мне кажется. Лишних денег не бывает, вроде. Или не все так однозначно было с прогнозами?


С прогнозами все однозначно.
Я руководствуюсь своим собственным сценарием. В котором самый большой риск - физическое разрущение или ядерная война. МНе эта недвига ВОЗМОЖНО понадобится через лет 20. До этого момента она может приносить или не приносить пассивный доход. В проданном виде она не решит моих проблем через 20 лет. Но это мой персональный сценарий. Сейчас мне эти деньги не нужны. Я просто не смогу их пристроить. Мало того, они мне создадут ненужные проблемы. Персонально моя ситуация. Другим такое не подойдет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:57

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что

Почали робити ремонт "правильно", як треба і гроші закінчились.
І війна почалась в 14-м, соромно не знати....

Ну як міжна робити ремонт на останні гроші? Що за фінансова безграмотність? А якщо б ростовськапрачечна зачинилась?
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:57

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:😂

Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…

Просто анекдот.


Хлопці. Менше яду:-) біда у всіх одна переможців тут немає


"Я продаю кулубнику, вырощенную собственными руками"(С), а не загоняю неокрепшие умы нести последние бабосы в ОП.
Спите спокойно?

Всю вторую половину 2021 года все сотрудники всех ОП на этой ветке прямо или завуалированно говорили: цены в красной зоне. Покупать опасно. Республика па2куе за метр или ФТ па3куе - это ПЦ.

Вони просто накопичували ресурси і вводили в оману потенційних покупців, тихенько заздрили тим у кого була потрібна сума)))
І знову іде прив'язка до очманілого кана, у вас будуть хоч якісь інші асоціації і приклади в свідомості?]]]
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 09 чер, 2022 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:58

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Единственная причина по которой я не купил ничего накануне войны - это то, что слишком свежи были в памяти цены 2016-2018 гг. и где-то глубоко сидевшая подлая мыслишка о том, что исторически в Украине периоды быстрого роста очень быстро заканчиваются и сменяются затяжными падениями.



"Единственная причина" (ТМ Эйрмакс) почему я не купил в 2015-2016 у УКБ ЖИБ будучи в тот момент в тесном контакте с семьей руководства - это ...война которая началась в ...2014 году.
Кто-то решил, что это фигня и можно скупать бетонометры как ни в чем не бывало.
Кто им доктор?
И еще раз - не бегите с толпой и не влетите (оба варианта проверены rjkz :mrgreen: на собственном опыте - покупка под долларовую ипотеку в марте 2008 года дорогого стоит :lol: )

так вот оно че, сразу вижу своих ровесников, помню еще прикол как в 2012 из всех утюгов трубили что доллара небудет покупайте срочно недвигу, в 2020 загоняли оленей по той же схеме :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 14:58

  airmax78 написав:
  Первый написав:😂

Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…

Просто анекдот.

Так о чем и речь. И аргумент что все давно окупилось как-то тяжело принять.


Почему?
Кроме веника, мои все вложения (даже в свою, которая не сдается) вернулись.
Чего переживать?
Тем более, что недвижимость в Украине после 2008 года не стоит настолько больших денег, чтобы они что-то решали.
Если будут цены, которые мне предлагали до 2008 (когда квартиры в Киеве стоитли порой дорожн чем в НЙ) - я пожалуй поддамся соблазну.
НО этого не будет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:00

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.

Ну бахнули 80% від котлетки в ремонт, це щось змінює?
Ну і якщо в нас немає війни, то від чого ви втікли і так дорого заплатили за таку можливість?)))
somilitark
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