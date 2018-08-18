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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:00
Investor_K написав:
Фейк. Никто ничего не продает.
Вы звонили по квартире ? В профиле есть еще хозяйские разные объявления.
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vladimir07
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:04
rjkz написав:
С прогнозами все однозначно.
Я руководствуюсь своим собственным сценарием. В котором самый большой риск - физическое разрущение или ядерная война. МНе эта недвига ВОЗМОЖНО понадобится через лет 20. До этого момента она может приносить или не приносить пассивный доход. В проданном виде она не решит моих проблем через 20 лет. Но это мой персональный сценарий. Сейчас мне эти деньги не нужны. Я просто не смогу их пристроить. Мало того, они мне создадут ненужные проблемы. Персонально моя ситуация. Другим такое не подойдет.
Ээээ... а если дома сохранятся, но в них перестанут подавать э/э, воду и тепло? Да и экстраполируйте свой прогноз войны и пца в Украине на 20 лет - сколько там в не таком уж далеком будущем стоят ваши кватиры и в какой валюте? Велосипед хороший все еще можно будет купить за эти деньги?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:07
somilitark написав: airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Ну бахнули 80% від котлетки в ремонт, це щось змінює?
Ну і якщо в нас немає війни, то від чого ви втікли і так дорого заплатили за таку можливість?)))
Скілько-то там від котлетки. Котлекта своїм існуванням сама по собі задоволення не приносить. А ремонт - приносить. Я не втікав - в мене службове відрядження. І воно триває. Я нічого нікому не платив на кордоні і вам категорично не рекомендую. У велику халепу потрапите.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:19
somilitark написав:
Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, освіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.
А ваши друзья говорили с какими бы доходами "там" считали бы себя элитой, как и здесь ?
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vladimir07
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:19
somilitark написав: airmax78 написав:
Скілько-то там від котлетки. Котлекта своїм існуванням сама по собі задоволення не приносить. А ремонт - приносить.
Брехня. Ремонт в вашому розумінні принесе тільки біль і страждання. Тим паче я одразу казав, що ви його не доведете до кінця.
Ви ж сюди вже не повернетесь, кого ви дурите?
Піймали. Штори так і не повісив. Але минулого тижня навіть письмовий стіл та тумбочки в спальню довезли, та врізали решітки вентиляційні в фасади кухні - зараз все по феншую - зроблена сквозна вентиляція холодильника та духових шаф. Так що я стараюсь: роблю все що від мене залежить, а там будь що буде.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:24
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Ээээ... а если дома сохранятся, но в них перестанут подавать э/э, воду и тепло? Да и экстраполируйте свой прогноз войны и пца в Украине на 20 лет - сколько там в не таком уж далеком будущем стоят ваши кватиры и в какой валюте? Велосипед хороший все еще можно будет купить за эти деньги?
Вже пішла риторика пересічного емігранта, який себе відчув богом на зйомній кавалірці десь в передмісті отримуючи допомогу біженця.
Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, рсвіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.
Максік ви дуже смішний і бідний духом, ви там будете ніхто і жебрак, а тут явно були десь ближче до еліти)))
Но це все зрозумієте потім, а може і не зрозумієте зовсім...
Ви не зрозуміли про що мова взагалі. І я не в еміграції, а у відрядженні. І зарплатню продовжую в гривні отримувати.
Що це за відрядження таке?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:27
Президент казав ніяких відрядженнь
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:28
Investor_K написав: airmax78 написав:
Ви не зрозуміли про що мова взагалі. І я не в еміграції, а у відрядженні. І зарплатню продовжую в гривні отримувати.
Що це за відрядження таке?
Работаешь в правильной организации, тебе делают бронь на 6 месяцев, потом едешь на 3 месяца в командировку в ЕС. Чисто без денег все, кстати.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:28
В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:29
vladimir07 написав: somilitark написав:
Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, освіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.
А ваши друзья говорили с какими бы доходами "там" считали бы себя элитой, как и здесь ?
Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання.
Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання.
Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там".
Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.
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