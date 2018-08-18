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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9928992999309931

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 33
1. Не вище 500
18%
6
2. 501 - 700
18%
6
3. 701 - 900
15%
5
4. 901 - 1000
24%
8
5. 1001 - 1200
12%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:34

  somilitark написав:
  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, освіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.


А ваши друзья говорили с какими бы доходами "там" считали бы себя элитой, как и здесь ?

Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання.
Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання.
Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там".
Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.

Але зараз то вони зітхнули з полегшенням. Життя у внеблоковій, обезброєнній Україні, де більшість не готова була фінансувати власну армію, було як рулетка. Норм-добре-погано-норм-***ць!!!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:35

  fox767676 написав:В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт

Людям пох. Там в усьому подвійні стандарти і дуже зашорене життя. Бюрократія яка відбиває бажання щось робити і творити, зато у наших співвітчизників є ілюзія, що там в усьому мед і євро просто літять самі по собі в кишеню)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 09 чер, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:39

  fox767676 написав:В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт

Тік. Відчуваю себе тут не дуже. Спочатку була велика моральна підтримка, а зараз ось таке можна на вулиці зустріти - якись атомний ПЦ, йопаний стид:
https://www.vikendi.net/2022/05/25/show ... se-poster/
Але ж бачите, працює тут наша діаспора з ними. Не все так безнадійно як в рашкі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:42

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:В політичному сенсі гірше Відня тільки Будапешт

Тік. Відчуваю себе тут не дуже. Спочатку була велика моральна підтримка, а зараз ось таке можна на вулиці зустріти - якись атомний ПЦ, йопаний стид:
https://www.vikendi.net/2022/05/25/show ... se-poster/
Але ж бачите, працює тут наша діаспора з ними. Не все так безнадійно як в рашкі.


Неабияка моральна травма ось це щодня споглядати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:46

  somilitark написав:Як би це смішно не лунало, но більшість зрозуміли, що Захід їм нічого толком не дав, вони встрягли в дурні іпотекі на 30 років, пенсійне забезпечення яке теж схоже на інквізицию, медичне обслуговування тільки для багачів, тут би спокійно собі купили пару хат чи просто склали на старість сотку зелєні та й вирішили усі питання.
Коли діти підросли, то пішли нові проблеми, бо навчання там теж коштує серйозних грошей, да і середня школа не безкоштовна, навіть права отримати це під 5000 євро і рік навчання.
Іспанія, Німеччина, Хорватія, Італія, Ізраіль. Люди приїзжають до друзів і знайомих з родичами і не вірять своїм очам, дійсно в нас нормальний рівень життя і більше можливостей для самореалізації ніж "там".
Но це дуже важко їм визнати, вони грають роль при поганій грі. Більшість вже відкрито визнали, що еміграція це була помилка. Це моя думка, я її нікому не нав'язую.


Ви багато розповiли, це все зрозумiло, що iпотека i все iнше дорого коштує.
Але не вiдповiли на питання. Як би пагано не було в Нiмеччинi, але при якомусь певному рiвнi доходiв там буде гарно почуватись. Так от скiльки євро на мiсяць треба щоб рахувати себе елiтою як вдома ?
vladimir07
 
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