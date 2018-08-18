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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:00
Investor_K написав:
Фейк. Никто ничего не продает.
Вы звонили по квартире ? В профиле есть еще хозяйские разные объявления.
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vladimir07
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:04
rjkz написав:
С прогнозами все однозначно.
Я руководствуюсь своим собственным сценарием. В котором самый большой риск - физическое разрущение или ядерная война. МНе эта недвига ВОЗМОЖНО понадобится через лет 20. До этого момента она может приносить или не приносить пассивный доход. В проданном виде она не решит моих проблем через 20 лет. Но это мой персональный сценарий. Сейчас мне эти деньги не нужны. Я просто не смогу их пристроить. Мало того, они мне создадут ненужные проблемы. Персонально моя ситуация. Другим такое не подойдет.
Ээээ... а если дома сохранятся, но в них перестанут подавать э/э, воду и тепло? Да и экстраполируйте свой прогноз войны и пца в Украине на 20 лет - сколько там в не таком уж далеком будущем стоят ваши кватиры и в какой валюте? Велосипед хороший все еще можно будет купить за эти деньги?
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airmax78
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:07
somilitark написав: airmax78 написав:
Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Ну бахнули 80% від котлетки в ремонт, це щось змінює?
Ну і якщо в нас немає війни, то від чого ви втікли і так дорого заплатили за таку можливість?)))
Скілько-то там від котлетки. Котлекта своїм існуванням сама по собі задоволення не приносить. А ремонт - приносить. Я не втікав - в мене службове відрядження. І воно триває. Я нічого нікому не платив на кордоні і вам категорично не рекомендую. У велику халепу потрапите.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:19
somilitark написав: airmax78 написав:
Скілько-то там від котлетки. Котлекта своїм існуванням сама по собі задоволення не приносить. А ремонт - приносить.
Брехня. Ремонт в вашому розумінні принесе тільки біль і страждання. Тим паче я одразу казав, що ви його не доведете до кінця.
Ви ж сюди вже не повернетесь, кого ви дурите?
Піймали. Штори так і не повісив. Але минулого тижня навіть письмовий стіл та тумбочки в спальню довезли, та врізали решітки вентиляційні в фасади кухні - зараз все по феншую - зроблена сквозна вентиляція холодильника та духових шаф. Так що я стараюсь: роблю все що від мене залежить, а там будь що буде.
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airmax78
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:24
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Ээээ... а если дома сохранятся, но в них перестанут подавать э/э, воду и тепло? Да и экстраполируйте свой прогноз войны и пца в Украине на 20 лет - сколько там в не таком уж далеком будущем стоят ваши кватиры и в какой валюте? Велосипед хороший все еще можно будет купить за эти деньги?
Вже пішла риторика пересічного емігранта, який себе відчув богом на зйомній кавалірці десь в передмісті отримуючи допомогу біженця.
Тут все буде добре, в мене багато друзів точно так говорили після перших місяців еміграції, але з роками цей гонор десь пропав, вони почали поважати Неньку, тут і медецина норм і доступна, і та сама нерухомість доступна, рсвіта теж на рівні і коштує копійки, більше свободи дітям і легше дихається поруч з однодумцями.
Максік ви дуже смішний і бідний духом, ви там будете ніхто і жебрак, а тут явно були десь ближче до еліти)))
Но це все зрозумієте потім, а може і не зрозумієте зовсім...
Ви не зрозуміли про що мова взагалі. І я не в еміграції, а у відрядженні. І зарплатню продовжую в гривні отримувати.
Що це за відрядження таке?
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Investor_K
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:27
Президент казав ніяких відрядженнь
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fox767676
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:28
Investor_K написав: airmax78 написав:
Ви не зрозуміли про що мова взагалі. І я не в еміграції, а у відрядженні. І зарплатню продовжую в гривні отримувати.
Що це за відрядження таке?
Работаешь в правильной организации, тебе делают бронь на 6 месяцев, потом едешь на 3 месяца в командировку в ЕС. Чисто без денег все, кстати.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:51
airmax78 написав:
Странный тут рынок. Соотношение арендной платы и цены квартир парадоксальное: обычно 300-400 аренд.
При этом аренда может и не покрыть платеж по ипотеке (изучаю этот вопрос). В общем надо думать.
Смотрел как то видео про новострои где-то в Англии, так вот получалось приблизительно столько же, и человек из оп говорил, что довольно много берут под аренду
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hume
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:07
hume написав: airmax78 написав:
Странный тут рынок. Соотношение арендной платы и цены квартир парадоксальное: обычно 300-400 аренд.
При этом аренда может и не покрыть платеж по ипотеке (изучаю этот вопрос). В общем надо думать.
Смотрел как то видео про новострои где-то в Англии, так вот получалось приблизительно столько же, и человек из оп говорил, что довольно много берут под аренду
Есть смысл только если аренда покрывает %% по ипотеке с запасом (в идеале, конечно, если весь платеж, включая тело). Тогда получается что дельта между арендной платой и %% по ипотеке это прибыль на вложенный капитал (на даунпеймент по ипотеке). И учитывая что даунпеймент это только %%10-20 от стоимости объекта, доходность может выйти не такой плохой + основной расчет на рост цены. Но цены и так очень и очень. Мне кажется уже далеко не для местных пересичных. Рассчитывать на их дальнейший рост на фоне начавших расти ставок по кредитам - как-то уж слишком оптимистично мне кажется.
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airmax78
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:37
Первый написав:
😂
Я знав що була віна, тому нічого не купляв. Я красавчик:-) і в той же час паразитував орендою…
Просто анекдот.
Хлопці. Менше яду:-) біда у всіх одна переможців тут немає
Что значит паразитував?
А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?
Что оставалось делать не зная точного времени обострения войны?
К тому же больше одной продажи в году это налоги.
Это из будки ОП кажется что покупать недвижимость есть смысл по любой цене.
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UA
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