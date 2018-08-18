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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:45
airmax78 написав: rjkz написав:
С прогнозами все однозначно.
Я руководствуюсь своим собственным сценарием. В котором самый большой риск - физическое разрущение или ядерная война. МНе эта недвига ВОЗМОЖНО понадобится через лет 20. До этого момента она может приносить или не приносить пассивный доход. В проданном виде она не решит моих проблем через 20 лет. Но это мой персональный сценарий. Сейчас мне эти деньги не нужны. Я просто не смогу их пристроить. Мало того, они мне создадут ненужные проблемы. Персонально моя ситуация. Другим такое не подойдет.
Ээээ... а если дома сохранятся, но в них перестанут подавать э/э, воду и тепло? Да и экстраполируйте свой прогноз войны и пца в Украине на 20 лет - сколько там в не таком уж далеком будущем стоят ваши кватиры и в какой валюте? Велосипед хороший все еще можно будет купить за эти деньги?
Не знаю что будет через 20 лет.
Это дивесификация на тот случай фейла, когда уже буду старым и не будет сил начинать все заново.
Я перестраховщик по натуре. Иногда это очень выручает.
Пока раша не развалится на областные образования, она будет представлять угрозу всему миру. Или пока у них как минимум не заберут ядерную дубину.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:48
airmax78 написав:
У меня есть еще один отличный совет: покупай дешево и продавай дорого - еще один гарантированный способ не влететь. Ваш кэп.
Когда дешево - толпа кричит будет ещё дешевле
Когда дорого - толпа кричит будет ещё дороже
Сегодня тут выкладывали интервью Кушнира где он случайно сказал правду - стоимость земли в проектах КГС это всего 10-20%.
Почему в каком ни будь Немишаеве новостроии стоили в 3 раза дешевле, чем новостроии КГС в Киеве?
Просто в прошлых интервью, Кушнир говорил, что КГС продает на грани рентабельности. Мол себестоимость в Киеве высокая.
Востаннє редагувалось UA
в Чет 09 чер, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:50
Ромасик написав: UA написав:
А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?
15-20% годовых?
Да. Причем это с учетом времени экспозиции.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:50
UA написав:
Почему в каком ни будь Немишаеве новостроии стоили в 3 раза дешевле, чем новостроии КГС в Киеве?
то в Немишаево и дома технологически днище.
И взятки за ввод в эксплуатацию?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:53
Ромасик написав: UA написав:
Почему в каком ни будь Немишаеве новостроии стоили в 3 раза дешевле, чем новостроии КГС в Киеве?
то в Немишаево и дома технологически днище.
И взятки за ввод в эксплуатацию?
КГС строил шедевры архитектуры со звукоизоляцией между квартирами 70 дБ и большими скверами и фонтанами на придомовой территории.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:53
UA написав: Ромасик написав: UA написав:
А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?
15-20% годовых?
Да. Причем это с учетом времени экспозиции.
это было давно и неправда?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 16:54
Ромасик написав: UA написав:
А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?
15-20% годовых?
Да, зависит от того, как считать - или от цены вложенных денег или от текущей цены.
у меня по удачным объетам удачный вход, по одному неудачному такая текущая цена, что имеет смысл сдавать и ждать хоть до скончания времен, что аренда отобьет пройоп.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:16
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