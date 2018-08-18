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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9928992999309931

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 33
1. Не вище 500
18%
6
2. 501 - 700
18%
6
3. 701 - 900
15%
5
4. 901 - 1000
24%
8
5. 1001 - 1200
12%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:45

  airmax78 написав:
  rjkz написав:С прогнозами все однозначно.
Я руководствуюсь своим собственным сценарием. В котором самый большой риск - физическое разрущение или ядерная война. МНе эта недвига ВОЗМОЖНО понадобится через лет 20. До этого момента она может приносить или не приносить пассивный доход. В проданном виде она не решит моих проблем через 20 лет. Но это мой персональный сценарий. Сейчас мне эти деньги не нужны. Я просто не смогу их пристроить. Мало того, они мне создадут ненужные проблемы. Персонально моя ситуация. Другим такое не подойдет.

Ээээ... а если дома сохранятся, но в них перестанут подавать э/э, воду и тепло? Да и экстраполируйте свой прогноз войны и пца в Украине на 20 лет - сколько там в не таком уж далеком будущем стоят ваши кватиры и в какой валюте? Велосипед хороший все еще можно будет купить за эти деньги?


Не знаю что будет через 20 лет.
Это дивесификация на тот случай фейла, когда уже буду старым и не будет сил начинать все заново.
Я перестраховщик по натуре. Иногда это очень выручает.
Пока раша не развалится на областные образования, она будет представлять угрозу всему миру. Или пока у них как минимум не заберут ядерную дубину.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:48

  airmax78 написав: У меня есть еще один отличный совет: покупай дешево и продавай дорого - еще один гарантированный способ не влететь. Ваш кэп.

Когда дешево - толпа кричит будет ещё дешевле
Когда дорого - толпа кричит будет ещё дороже

Сегодня тут выкладывали интервью Кушнира где он случайно сказал правду - стоимость земли в проектах КГС это всего 10-20%.
Почему в каком ни будь Немишаеве новостроии стоили в 3 раза дешевле, чем новостроии КГС в Киеве?
Просто в прошлых интервью, Кушнир говорил, что КГС продает на грани рентабельности. Мол себестоимость в Киеве высокая.
Востаннє редагувалось UA в Чет 09 чер, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:48

  UA написав:А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?

15-20% годовых? :o
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:50

  Ромасик написав:
  UA написав:А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?

15-20% годовых? :o

Да. Причем это с учетом времени экспозиции.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:50

  UA написав:Почему в каком ни будь Немишаеве новостроии стоили в 3 раза дешевле, чем новостроии КГС в Киеве?

то в Немишаево и дома технологически днище.
И взятки за ввод в эксплуатацию?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:53

  Ромасик написав:
  UA написав:Почему в каком ни будь Немишаеве новостроии стоили в 3 раза дешевле, чем новостроии КГС в Киеве?

то в Немишаево и дома технологически днище.
И взятки за ввод в эксплуатацию?

КГС строил шедевры архитектуры со звукоизоляцией между квартирами 70 дБ и большими скверами и фонтанами на придомовой территории.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:53

  UA написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?

15-20% годовых? :o

Да. Причем это с учетом времени экспозиции.

это было давно и неправда?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:54

  Ромасик написав:
  UA написав:А если цена входа в недвижимость под аренду была такой, что отбивается за 5-6 лет?

15-20% годовых? :o


Да, зависит от того, как считать - или от цены вложенных денег или от текущей цены.
у меня по удачным объетам удачный вход, по одному неудачному такая текущая цена, что имеет смысл сдавать и ждать хоть до скончания времен, что аренда отобьет пройоп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:16

"Попереднього" первинного ринку більше не існує. https://ubr.ua/market/real-estate/staro ... at-ekspert
ihorkyiv
 
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