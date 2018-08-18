считать нужно от получения права собственности (с ремонтом).
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Додано: Чет 09 чер, 2022 17:57
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:10
35% не было, было 30% в течение 6 мес. после Дебальцево.
12% помню, 15-20% было разве в брошюрах смартхауса. Но тогда и депозиты были 25%+.
Случайность чего?
Знал ли кто-то в 2015, что НГ 2020 мы будем встречать с курсом 23,95?
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 чер, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:13
Может с курсом доллара на тот момент перепутал
Тут некоторые говорят, что учетная ставка это отдельно, а РН отдельно.
я не согласен
Учетка это не только курс
При низкой учетке - понты дороже денег, при высокой деньги дороже понтов.
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