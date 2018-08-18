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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9929993099319932

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.6 5 33
1. Не вище 500
18%
6
2. 501 - 700
18%
6
3. 701 - 900
15%
5
4. 901 - 1000
24%
8
5. 1001 - 1200
12%
4
6. 1201 - 1500
3%
1
7. 1501 - 1600
0
0
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
9%
3
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:57

  rjkz написав:Да, зависит от того, как считать - или от цены вложенных денег или от текущей цены.

считать нужно от получения права собственности (с ремонтом).
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:10

  UA написав:
  Ромасик написав:это было давно и неправда?

Это инвестиции совершенные в древние времена, когда свирепствовала баба Лера с временными администрациями за каждым углом и даже у самого Первого небыло сил прошептать БудетТолькоДорожать
Кстати ничего незначащая для РН учетная ставка поднималась тогда до 35%
Случайность?

35% не было, было 30% в течение 6 мес. после Дебальцево.
https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/

12% помню, 15-20% было разве в брошюрах смартхауса. Но тогда и депозиты были 25%+.

Случайность чего?
Знал ли кто-то в 2015, что НГ 2020 мы будем встречать с курсом 23,95?
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 чер, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:13

  Ромасик написав:35% не было, было 30% в течение 6 мес. после Дебальцево.
https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/

12% помню, 15-20% было разве в брошюрах смартхауса. Но тогда и депозиты были 25%+.

Случайность чего?

Может с курсом доллара на тот момент перепутал
Тут некоторые говорят, что учетная ставка это отдельно, а РН отдельно.
я не согласен
Учетка это не только курс
При низкой учетке - понты дороже денег, при высокой деньги дороже понтов.
UA
 
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  #<1 ... 9929993099319932
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