Додано: Чет 09 чер, 2022 20:30

Faceless написав:

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз

То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше."Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни.З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.У Києві не найвища конкуренція, протеНа її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.В інших областях Західної України не такі високі зарплати. В Чернівецькій області медіанна зарплата на початку червня складає 17 100 грн, у Закарпатській — 16 300 грн, в Івано-Франківській — 15 100 грн, в Рівненській — 15 000 грн.Трохи нижчі зарплати в середньому пропонують у Хмельницькій області — 13 900 грн, у Тернопільській області — 12 100 грн, найнижча середня зарплата серед усіх областей Західної України у Волинській області — 11 300 грн.