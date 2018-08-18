считать нужно от получения права собственности (с ремонтом).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 чер, 2022 17:57
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:10
35% не было, было 30% в течение 6 мес. после Дебальцево.
12% помню, 15-20% было разве в брошюрах смартхауса. Но тогда и депозиты были 25%+.
Случайность чего?
Знал ли кто-то в 2015, что НГ 2020 мы будем встречать с курсом 23,95?
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 чер, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 чер, 2022 18:13
Может с курсом доллара на тот момент перепутал
Тут некоторые говорят, что учетная ставка это отдельно, а РН отдельно.
я не согласен
Учетка это не только курс
При низкой учетке - понты дороже денег, при высокой деньги дороже понтов.
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:34
Біг539 - "Квартира з євроремонтом""
Стосовно ЖК "Галактики". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення(((((
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:51
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так, прогавив
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стосовно ЖК "Галактики". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення((((([/quote]Ну, вперше хоч якась конкретика. Запишемо
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:58
я об этом много раз писал, у киевских застройщиков запредельная рентабельность, по сравнению с теми кто строит в пригородах и продает в 2-5 раз дешевле. А мне тут рассказывали киевская земля стоит миллион баксов жменька. Маркетинг чистой воды. В пригороде себестоимость строительства даже выше - за счёт расстояния на которое доставляют плиты, бетон, арматуру, газоблок. Почему в Киеве при такой высокой рентабельности столько проблемных строек? Я знаю ответ, но вам не скажу.
Додано: Чет 09 чер, 2022 20:30
То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше.
Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!
"Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.
Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни.
У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат.
З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб"
У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн. На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.
В інших областях Західної України не такі високі зарплати. В Чернівецькій області медіанна зарплата на початку червня складає 17 100 грн, у Закарпатській — 16 300 грн, в Івано-Франківській — 15 100 грн, в Рівненській — 15 000 грн.
Трохи нижчі зарплати в середньому пропонують у Хмельницькій області — 13 900 грн, у Тернопільській області — 12 100 грн, найнижча середня зарплата серед усіх областей Західної України у Волинській області — 11 300 грн.
https://news.finance.ua/ua/ohlyad-rynku ... t-vakansiy
Додано: Чет 09 чер, 2022 20:47
тогда и я уточню: сейчас без ремонта хотят 1,5-1,7К/м. Т.е. 100К - это двушка 67м. Курс 35. Средня зп в Киеве 19287.
С ремонтами 2,0-2,3
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