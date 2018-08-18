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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9930993199329933>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 36
1. Не вище 500
17%
6
2. 501 - 700
17%
6
3. 701 - 900
14%
5
4. 901 - 1000
25%
9
5. 1001 - 1200
11%
4
6. 1201 - 1500
6%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:57

  rjkz написав:Да, зависит от того, как считать - или от цены вложенных денег или от текущей цены.

считать нужно от получения права собственности (с ремонтом).
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:10

  UA написав:
  Ромасик написав:это было давно и неправда?

Это инвестиции совершенные в древние времена, когда свирепствовала баба Лера с временными администрациями за каждым углом и даже у самого Первого небыло сил прошептать БудетТолькоДорожать
Кстати ничего незначащая для РН учетная ставка поднималась тогда до 35%
Случайность?

35% не было, было 30% в течение 6 мес. после Дебальцево.
https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/

12% помню, 15-20% было разве в брошюрах смартхауса. Но тогда и депозиты были 25%+.

Случайность чего?
Знал ли кто-то в 2015, что НГ 2020 мы будем встречать с курсом 23,95?
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 чер, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:13

  Ромасик написав:35% не было, было 30% в течение 6 мес. после Дебальцево.
https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/refinance/

12% помню, 15-20% было разве в брошюрах смартхауса. Но тогда и депозиты были 25%+.

Случайность чего?

Может с курсом доллара на тот момент перепутал
Тут некоторые говорят, что учетная ставка это отдельно, а РН отдельно.
я не согласен
Учетка это не только курс
При низкой учетке - понты дороже денег, при высокой деньги дороже понтов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:34

Біг539 - "Квартира з євроремонтом""

  Faceless написав:
Frant написав:
  lel написав:Якщо російські окупанти більше не заходитимуть в Київську область, то столичний ринок нерухомості почне розвиватиметься

падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))
Цвн 2018 ще не бачив, а от початку 2021 є
Про прогнози, що збуваються - дайте приклад хоч одного?

"Вивірені, точні" але "тільки про напрямок руху" :mrgreen:

Стосовно ЖК "Галактики". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення(((((
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:51

  Faceless написав:
Frant написав:Стосовно ЖК "Галактики". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення(((((

Ну, вперше хоч якась конкретика. А коли буде? Протягом якого періоду має виповнитися прогноз? Через півроку, рік, два, три?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:
  Faceless написав:
Frant написав:Стосовно ЖК "Галактики". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення(((((

Ну, вперше хоч якась конкретика. А коли буде? Протягом якого періоду має виповнитися прогноз? Через півроку, рік, два, три?
Так, прогавив
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Faceless написав:
Frant написав:[quote="5443573:lel"]Якщо російські окупанти більше не заходитимуть в Київську область, то столичний ринок нерухомості почне розвиватиметься

падіння вниз - це теж розвиток)))

Не уявляю, хто зараз буде інвештувати гроші в новобуди.

На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз.

Є варіанти з цінами зразка 2018.
І це доки що є збереження у певної частини населення!
Через пару років - ситуація на КРЖН буде вельми цікавою.
20 000 за квартиру без ремонта, 30 000 за квартиру з ремонтом, 40 000 за пристойний новобуд.
Фіксуйте прогноз.
Як правило, мої прогнози збуваються :mrgreen: )))
Цвн 2018 ще не бачив, а от початку 2021 є
Про прогнози, що збуваються - дайте приклад хоч одного?

"Вивірені, точні" але "тільки про напрямок руху" :mrgreen:

Стосовно ЖК "Галактики". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення((((([/quote]Ну, вперше хоч якась конкретика. Запишемо
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 19:58

  UA написав:Почему в каком ни будь Немишаеве новостроии стоили в 3 раза дешевле, чем новостроии КГС в Киеве?
я об этом много раз писал, у киевских застройщиков запредельная рентабельность, по сравнению с теми кто строит в пригородах и продает в 2-5 раз дешевле. А мне тут рассказывали киевская земля стоит миллион баксов жменька. Маркетинг чистой воды. В пригороде себестоимость строительства даже выше - за счёт расстояния на которое доставляют плиты, бетон, арматуру, газоблок. Почему в Киеве при такой высокой рентабельности столько проблемных строек? Я знаю ответ, но вам не скажу. :lol:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:30

  Faceless написав:
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз


То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше.
Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!

"Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.

Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни.
У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат. :!: :!:

З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб"

У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн.  :!: На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.

В інших областях Західної України не такі високі зарплати. В Чернівецькій області медіанна зарплата на початку червня складає 17 100 грн, у Закарпатській — 16 300 грн, в Івано-Франківській — 15 100 грн, в Рівненській — 15 000 грн.

Трохи нижчі зарплати в середньому пропонують у Хмельницькій області — 13 900 грн, у Тернопільській області — 12 100 грн, найнижча середня зарплата серед усіх областей Західної України у Волинській області — 11 300 грн.

https://news.finance.ua/ua/ohlyad-rynku ... t-vakansiy
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:47

  Frant написав:Стосовно ЖК "Галактика". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення(((((

тогда и я уточню: сейчас без ремонта хотят 1,5-1,7К/м. Т.е. 100К - это двушка 67м. Курс 35. Средня зп в Киеве 19287.
С ремонтами 2,0-2,3
Ромасик
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