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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9930993199329933

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 38
1. Не вище 500
16%
6
2. 501 - 700
16%
6
3. 701 - 900
16%
6
4. 901 - 1000
24%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:10

  Ромасик написав:
  Frant написав:Стосовно ЖК "Галактика". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення(((((

тогда и я уточню: сейчас без ремонта хотят 1,5-1,7К/м. Т.е. 100К - это двушка 67м. Курс 35. Средня зп в Киеве 19287.
С ремонтами 2,0-2,3

А я вам сейчас расскажу.., по чем квартиры в Киеве будут стоить в 2025 году :? .
Все НЫНЕШНИЕ прогнозы форумчан о будущем КРЖН из этой же серии.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:32

  roberto dark написав:
  Faceless написав:
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз


То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше.
Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!

"Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.

Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни.
У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат. :!: :!:

З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб"

У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн.  :!: На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.





байки :lol:
ця Ваша середня зп...
є люди, які працюють за 5-8 тис грн./місяць, кантуються від з/п до з/п.
скорочення шалені, купа підприємств зупинені, народ по хатах сидить, будови стоять.
колега на залізниці отримує смішні 9тис., до батьків приходить поїсти, позичає, аби одну кредитку перекрити іншою :oops:
інший чувак в теплоенерго - 3-денка-мінімалка на руки. Уже кілька місяців комунальні не платить, бо лише на харч разом з жінкою ледве для сім"ї витягує.

на ринках народ вишукує, що подешевше, в атб по акціях шариться, лахи/взуття магази позакривались, бо нічого не продається, доношують старе.

купа машин паркани підпирають, паливо - 42/52/58 грн/л, страхівки на авто не роблять.

звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:46

  jump написав:
  roberto dark написав:
  Faceless написав:
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз


То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше.
Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!

"Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.

Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни.
У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат. :!: :!:

З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб"

У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн.  :!: На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.





байки :lol:
ця Ваша середня зп...
є люди, які працюють за 5-8 тис грн./місяць, кантуються від з/п до з/п.
..

Та вони там завжди були ці ліниві мазохісти, які готові працювати "за петрушку". То їх особистий вибір, як і у безлічі бомжів у Нью-Йорку :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jump написав:страхівки на авто не роблять

ну с этим я поспорил бы
сбор страховых премий у некоторый +3-5% в аналогии 1п21
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jump написав:звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...

зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний

зараз всі гроші концентруються на війні
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:08

  Олежан написав:
  jump написав:звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...

зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний

зараз всі гроші концентруються на війні

І це правильно.
Наші воїни ризикують, жертвують здоров'ям і життям
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

посмотрите цены на кв.м. в Дамаске (Сирия), куда Израиль лупит ракетами постоянно

Цена за квадратный метр квартиры в центре города - $1700-$1800
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:11

  Frant написав:
  Олежан написав:
  jump написав:звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...

зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний

зараз всі гроші концентруються на війні

І це правильно.
Наші воїни ризикують, жертвують здоров'ям і життям

я и не говорю что это не правильно.
я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:24

  Олежан написав:посмотрите цены на кв.м. в Дамаске (Сирия), куда Израиль лупит ракетами постоянно

Цена за квадратный метр квартиры в центре города - $1700-$1800

Ха!
Арабські жінки не працюють.
Задовольняються мінімальним споживанням.
Народжують 3-6 дітей.

Українські жінки - вельми розбещені за останні 31 рік.
Дітей 1 в сім'ї, зазвичай.
Вдома сучасні жінки ніхрена толком не готують. Все напівфабрикати. Шмотки, шмотки, машини, машини, айфони, айфони.
Єгіпти, Туреччини, Чорногорії по 5 разів на рік. Типу, укро-жінки відпочивають від "важкої непосильної праці". Праця- в конторі просиджувати штани.


Маємо відповідні результати. Вельми і вельми сумні щодо демографії.
Знову ж, про інтелектуальну обмеженість політичної еліти - я багато писав тут до війни. На жаль, я був правий. Навіть переоцінював(((
Frant
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