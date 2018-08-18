|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:10
А я вам сейчас расскажу.., по чем квартиры в Киеве будут стоить в 2025 году
Ромасик написав: Frant написав:
Стосовно ЖК "Галактика". Там
через три-чотири роки квартира без ремонту, яка в кінці 2021 продавалась за 100 000 дол, буде коштувати з ремонтом 50 000 дол.
Як колись вчив простаків Біг539: "Квартира з євроремонтом за вартість євроремонту".
Запам'ятайте це повідомлення(((((
тогда и я уточню: сейчас без ремонта хотят 1,5-1,7К/м. Т.е. 100К - это двушка 67м. Курс 35. Средня зп в Киеве 19287.
С ремонтами 2,0-2,3
.
Все НЫНЕШНИЕ прогнозы форумчан о будущем КРЖН из этой же серии.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:32
roberto dark написав:
Faceless написав:
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз
То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше. Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!
"Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.
Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни. У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат.
З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб" У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн.
На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.
байки
ця Ваша середня зп...
є люди, які працюють за 5-8 тис грн./місяць, кантуються від з/п до з/п.
скорочення шалені, купа підприємств зупинені, народ по хатах сидить, будови стоять.
колега на залізниці отримує смішні 9тис., до батьків приходить поїсти, позичає, аби одну кредитку перекрити іншою
інший чувак в теплоенерго - 3-денка-мінімалка на руки. Уже кілька місяців комунальні не платить, бо лише на харч разом з жінкою ледве для сім"ї витягує.
на ринках народ вишукує, що подешевше, в атб по акціях шариться, лахи/взуття магази позакривались, бо нічого не продається, доношують старе.
купа машин паркани підпирають, паливо - 42/52/58 грн/л, страхівки на авто не роблять.
звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3786
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 чер, 2022 21:46
jump написав: roberto dark написав:
Faceless написав:
На "вторинці" ціни квартир вже полетіли вниз
То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше. Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!
"Перелік найбільш затребуваних професій у Західній Україні майже співпадає зі всеукраїнською статистикою. Щоправда, до десятки спеціалістів, для яких найбільше роботи, не потрапили представники сфери маркетинг, реклама та PR, а також медики та фармацевти, для яких загалом в Україні багато вакансій.
Найчастіше в областях західного регіону країни шукають продавців, касирів, менеджерів з продажу, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, будівельників. Затребуваними також є ІТ-спеціалісти.
Не зважаючи на те, що західні області дали прихисток багатьом внутрішнім переселенцям, конкуренція на робочі місця в цьому регіоні набагато нижча, аніж в інших частинах країни. У Львові та Львівській області на початок червня зафіксована найнижча конкуренція в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує 1 кандидат.
З низькою конкуренцією зустрічаються також пошукачі всіх інших областей Західної України. Тут в середньому не більше трьох претендентів на посаду. Для порівняння, найвища конкуренція зараз у Харківській області — в середньому 19 кандидатів на одну вакансію. У Запорізькій області 17 спеціалістів на 1 робоче місце. В Одеській області показник конкуренції складає майже 14 кандидатів на посаду.
У Києві не найвища конкуренція, проте показник досить високий — на одне робоче місце в середньому претендує 9-10 осіб" У Львові на початку червня пропонують високу середню зарплату у розмірі 23 200 грн.
На її рівень впливає велика кількість вакансій для спеціалістів ІТ-сфери, у яких традиційно високі щомісячні компенсації.
байки
ця Ваша середня зп...
є люди, які працюють за 5-8 тис грн./місяць, кантуються від з/п до з/п.
..
Та вони там завжди були ці ліниві мазохісти, які готові працювати "за петрушку". То їх особистий вибір, як і у безлічі бомжів у Нью-Йорку
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:51
jump написав:
страхівки на авто не роблять
ну с этим я поспорил бы
сбор страховых премий у некоторый +3-5% в аналогии 1п21
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 06:56
jump написав:
звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...
зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний
зараз всі гроші концентруються на війні
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:08
Олежан написав: jump написав:
звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...
зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний
зараз всі гроші концентруються на війні
І це правильно.
Наші воїни ризикують, жертвують здоров'ям і життям
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22783
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:10
посмотрите цены на кв.м. в Дамаске (Сирия), куда Израиль лупит ракетами постоянно
Цена за квадратный метр квартиры в центре города - $1700-$1800
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:11
Frant написав: Олежан написав: jump написав:
звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...
зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний
зараз всі гроші концентруються на війні
І це правильно.
Наші воїни ризикують, жертвують здоров'ям і життям
я и не говорю что это не правильно.
я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:24
Олежан написав:
посмотрите цены на кв.м. в Дамаске (Сирия), куда Израиль лупит ракетами постоянно
Цена за квадратный метр квартиры в центре города - $1700-$1800
Ха!
Арабські жінки не працюють.
Задовольняються мінімальним споживанням.
Народжують 3-6 дітей.
Українські жінки - вельми розбещені за останні 31 рік.
Дітей 1 в сім'ї, зазвичай.
Вдома сучасні жінки ніхрена толком не готують. Все напівфабрикати. Шмотки, шмотки, машини, машини, айфони, айфони.
Єгіпти, Туреччини, Чорногорії по 5 разів на рік. Типу, укро-жінки відпочивають від "важкої непосильної праці". Праця- в конторі просиджувати штани.
Маємо відповідні результати. Вельми і вельми сумні щодо демографії.
Знову ж, про інтелектуальну обмеженість політичної еліти - я багато писав тут до війни. На жаль, я був правий. Навіть переоцінював(((
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22783
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1015
|2165515
|
П'ят 10 чер, 2022 07:12
Frant
|
|22364
|6811399
|
|
|16
|34737
|
|