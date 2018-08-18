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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99319932993399349935>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 39
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
18%
7
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:59

  Ромасик написав:
  Олежан написав:я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье

в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...

При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:00

  Ромасик написав:в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...

При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
Не говоря уже про то многотысячное угол-во начальников которые в Киеве сидят
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:02

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:я и не говорю что это не правильно.
я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье


Не переживайте, сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.

Вообще недвига после прочтения интервью кушнира у Кийови никому не нужна. Падения продаж Киевгорстроя составляет несколько десятков раз.

Є Київ Реуса-Фейслеса (маєтки, дорогі автомобілі, дорогі повії, бабло на шару), і є реальний Київ (заробітчани з ЗП 10 000 - 20 000 грн, до війни).

До війни ці два Києва жодним чином не перехрещувались(((
Представники Києва Реуса-Фейслеса абсолютно не розуміли, що таке реальний Київ.

Зараз же ситуація дещо змінилась.
І дехто з представників Києва Реуса Фейслеса змушений буде жити,як пересічний у реальному Києві.

Падіння цін преміального сегменту Кржн втричі чи вчетверо - трохи розплющить очі "найуспішнішим", у більшості яких середній бал атестату 3,5 і диплом вузу третього ешелону з такою ж середньою оцінкою
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:06

  Олежан написав:
  Ромасик написав:
  Олежан написав:я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье

в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...

При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза

Вне зоны БД вояки получают до 30 кгрн
Это много?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Вне зоны БД вояки получают до 30 кгрн
Это много?


Не много. Но вполне достойно при нынешней экономической ситуации.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:19

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.

вы так тонко хотели намекнуть, что скоро курс будет 114?


Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD

История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.

Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:20

  Олежан написав:
  Ромасик написав:
  Олежан написав:я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье

в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...

При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза

И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:24

  Хомякоид написав:
  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.

вы так тонко хотели намекнуть, что скоро курс будет 114?


Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD

История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.

Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.

Так!
Попереду обвал цін КРЖН не те що вдвічі, а в три-чотири рази.

Першими постраждають пригороди, всі ці новобуди з фонтанами і арт-площадками.

  BIGor написав:
  Олежан написав:
  Ромасик написав:При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза

И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)


Нинішні ціни модних київських новобудов - не повинні нікого обманювати))))
Дивіться у перспективу.
Ціну можете самі зрозуміти))) яка буде через пару років
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 чер, 2022 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:25

  BIGor написав:
  Олежан написав:При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза

И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)

В первую очередь деньги вояк пойдут на авторынок, потом бытовая техника, мебель, шмотки...
Планомерным накопительством мало кто занимается.

Многие жены вояк сидят без работы.
А размеры продуктовой инфляции сами видите.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:29

  Хомякоид написав: Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD

История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.

Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.

Если бы не помощь союзников то согласился бы с вами.
Не всё так уж и плохо.
UA
 
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