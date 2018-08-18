|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:59
Ромасик написав: Олежан написав:
я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье
в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...
При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:00
Ромасик написав:
в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...
При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
Не говоря уже про то многотысячное угол-во начальников которые в Киеве сидят
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:02
Хомякоид написав: Олежан написав:
я и не говорю что это не правильно.
я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье
Не переживайте, сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.
Вообще недвига после прочтения интервью кушнира у Кийови никому не нужна. Падения продаж Киевгорстроя составляет несколько десятков раз.
Є Київ Реуса-Фейслеса (маєтки, дорогі автомобілі, дорогі повії, бабло на шару), і є реальний Київ (заробітчани з ЗП 10 000 - 20 000 грн, до війни).
До війни ці два Києва жодним чином не перехрещувались(((
Представники Києва Реуса-Фейслеса абсолютно не розуміли, що таке реальний Київ.
Зараз же ситуація дещо змінилась.
І дехто з представників Києва Реуса Фейслеса змушений буде жити,як пересічний у реальному Києві.
Падіння цін преміального сегменту Кржн втричі чи вчетверо - трохи розплющить очі "найуспішнішим", у більшості яких середній бал атестату 3,5 і диплом вузу третього ешелону з такою ж середньою оцінкою
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22785
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:06
Олежан написав: Ромасик написав: Олежан написав:
я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье
в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...
При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
Вне зоны БД вояки получают до 30 кгрн
Это много?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6823
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1438 раз.
- Подякували: 1717 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:08
UA написав:
Вне зоны БД вояки получают до 30 кгрн
Это много?
Не много. Но вполне достойно при нынешней экономической ситуации.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7515
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:19
Ромасик написав: Хомякоид написав:
сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.
вы так тонко хотели намекнуть, что скоро
курс будет 114?
Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD
История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.
Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1925
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2183 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:20
Олежан написав: Ромасик написав: Олежан написав:
я к тому что 1млн вояк вполне сформируют хороший рынок недвиги. 99% им надо менять и улучшать жилье
в зоне БД миллиона нет. И так-то в теории ротация происходит хотя бы раз в несколько месяцев. А многие не вернутся оттуда...
При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6184
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1023 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:24
Хомякоид написав: Ромасик написав: Хомякоид написав:
сколько НБУ печатает денег скоро вояки будут получать максимум 1000 дол со всеми премиями. Ну курс посчитайте сами.
вы так тонко хотели намекнуть, что скоро
курс будет 114?
Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD
История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.
Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.
Так!
Попереду обвал цін КРЖН не те що вдвічі, а в три-чотири рази.
Першими постраждають пригороди, всі ці новобуди з фонтанами і арт-площадками.
BIGor написав: Олежан написав: Ромасик написав:
При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
Нинішні ціни модних київських новобудов - не повинні нікого обманювати))))
Дивіться у перспективу.
Ціну можете самі зрозуміти))) яка буде через пару років
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 10 чер, 2022 08:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22785
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:25
BIGor написав: Олежан написав:
При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
В первую очередь деньги вояк пойдут на авторынок, потом бытовая техника, мебель, шмотки...
Планомерным накопительством мало кто занимается.
Многие жены вояк сидят без работы.
А размеры продуктовой инфляции сами видите.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6823
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1438 раз.
- Подякували: 1717 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:29
Хомякоид написав:
Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD
История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.
Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.
Если бы не помощь союзников то согласился бы с вами.
Не всё так уж и плохо.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6823
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1438 раз.
- Подякували: 1717 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1016
|2165941
|
|
|22364
|6811841
|
|
|16
|34737
|
|