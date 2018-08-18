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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:42
UA написав: Хомякоид написав:
Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD
История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.
Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.
Если бы не помощь союзников то согласился бы с вами.
Не всё так уж и плохо.
Все указывает что Украина через две недели получит не статус кандидата, а статус потенциального кандидата.
То есть ЕС ничем юридически не будет обязано и гранты пройдут пока мимо.
Как долго союзники будут снабжать милиардами евро ежемесячно, вопрос непростой.
Немцы при разговоре подерживают Украину, но при упоминании милиардной финансовой помощи видно что многие не в восторге.
До многих продавцов нерухомого лайна не дошло. Думаю с осени увидим совсем другие цены.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:48
Олежан написав: jump написав:
звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...
зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний
зараз всі гроші концентруються на війні
можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі
є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок
), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:51
roberto dark написав:
Та вони там завжди були ці ліниві мазохісти, які готові працювати "за петрушку". То їх особистий вибір, як і у безлічі бомжів у Нью-Йорк
Вам з Ізраілю видніше
народу порізали з/п, залишили голі оклади, без доплат/премій.
перевели на 2/3 ставки, роб тиждень-2/3 дні
вивели у простій або за свій рахунок
бригади діляться і виходять кожна по 3 дні, потім інша міняє попередню аби всі мали хоч якусь зарплатню.
на ринках мінімум народу (крім продуктових, звісно)
Востаннє редагувалось jump
в П'ят 10 чер, 2022 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:53
jump написав: Олежан написав: jump написав:
звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...
зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний
зараз всі гроші концентруються на війні
можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі
є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок
), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег
Київ Реуса-Фейслеса наближається до реального Києва))) ще пару років - і пересяде з "Ламборджіні" на велосипеди,як в Стокгольмі.
Б/в велосипеди з Європи сюди ще не везуть?
Вже пора!
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:58
Хомякоид написав: UA написав: Хомякоид написав:
Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD
История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.
Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.
Если бы не помощь союзников то согласился бы с вами.
Не всё так уж и плохо.
Все указывает что Украина через две недели получит не статус кандидата, а статус потенциального кандидата.
То есть ЕС ничем юридически не будет обязано и гранты пройдут пока мимо.
Как долго союзники будут снабжать милиардами евро ежемесячно, вопрос непростой.
Немцы при разговоре подерживают Украину, но при упоминании милиардной финансовой помощи видно что многие не в восторге.
До многих продавцов нерухомого лайна не дошло. Думаю с осени увидим совсем другие цены.
То что немцы не опомнятся не увидев собственными глазами, как пьяные русские солдаты насилуют их женщин понимаю.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:01
jump написав:
Вам з Ізраілю видніше
народу порізали з/п, залишили голі оклади, без доплат/премій.
перевели на 2/3 ставки, роб тиждень-2/3 дні
вивели у простій або за свій рахунок
бригади діляться і виходять кожна по 3 дні, потім інша міняє попередню аби всі мали хоч якусь зарплатню.
на ринках мінімум народу (крім продуктових, звісно)
Экономика услуг она вот такая.
Снимут ограничения на выезд мужиков, бригады повеселеют.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:14
jump написав: roberto dark написав:
Та вони там завжди були ці ліниві мазохісти, які готові працювати "за петрушку". То їх особистий вибір, як і у безлічі бомжів у Нью-Йорк
Вам з Ізраілю видніше
народу порізали з/п, залишили голі оклади, без доплат/премій.
перевели на 2/3 ставки, роб тиждень-2/3 дні
вивели у простій або за свій рахунок
бригади діляться і виходять кожна по 3 дні, потім інша міняє попередню аби всі мали хоч якусь зарплатню.
на ринках мінімум народу (крім продуктових, звісно)
Згоден, у знайомого з.п.+потік скоротилась з 2.5 тис.USD до 5000 грн. які виплачуються на простої.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:20
Frant написав: jump написав: Олежан написав:
зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний
зараз всі гроші концентруються на війні
можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі
є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок
), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег
Київ Реуса-Фейслеса наближається до реального Києва))) ще пару років - і пересяде з "Ламборджіні" на велосипеди,як в Стокгольмі.
Б/в велосипеди з Європи сюди ще не везуть?
Вже пора!
Б/у ровери з европи до нас не дійдуть, їх по дорозі перехоплять поляки, які самі на них пересідають бо бенз вже по 8 зл.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:21
Frant написав:
Київ Реуса-Фейслеса наближається до реального Києва))) ще пару років - і пересяде з "Ламборджіні" на велосипеди,як в Стокгольмі.
Б/в велосипеди з Європи сюди ще не везуть?
Вже пора!
Б.В. велосипеди з Європи будуть казатись недосяжною розкішю.
Будуть 30 літні аісти та україни витягатись з гаражів
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:23
Хомякоид написав: Хомякоид написав:
Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD
История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.
Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.
Все указывает что Украина через две недели получит не статус кандидата, а статус потенциального кандидата.
То есть ЕС ничем юридически не будет обязано и гранты пройдут пока мимо.
Как долго союзники будут снабжать милиардами евро ежемесячно, вопрос непростой.
Немцы при разговоре подерживают Украину, но при упоминании милиардной финансовой помощи видно что многие не в восторге.
До многих продавцов нерухомого лайна не дошло. Думаю с осени увидим совсем другие цены.
+ только представте как пошатнет рынок киева распродажа жилья в области, был там недавно, со стороны Ирпеня - Бучи, заселилось %20 от проживающих до войны. Думаю осьенью мы увидим интересную картину
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