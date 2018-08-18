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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9932993399349935>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 39
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
18%
7
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:42

  UA написав:
  Хомякоид написав: Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD

История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.

Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.

Если бы не помощь союзников то согласился бы с вами.
Не всё так уж и плохо.


Все указывает что Украина через две недели получит не статус кандидата, а статус потенциального кандидата.
То есть ЕС ничем юридически не будет обязано и гранты пройдут пока мимо.

Как долго союзники будут снабжать милиардами евро ежемесячно, вопрос непростой.
Немцы при разговоре подерживают Украину, но при упоминании милиардной финансовой помощи видно что многие не в восторге.

До многих продавцов нерухомого лайна не дошло. Думаю с осени увидим совсем другие цены. :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:48

  Олежан написав:
  jump написав:звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...

зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний

зараз всі гроші концентруються на війні

можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі

є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок :lol: ), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:51

  roberto dark написав:Та вони там завжди були ці ліниві мазохісти, які готові працювати "за петрушку". То їх особистий вибір, як і у безлічі бомжів у Нью-Йорк


Вам з Ізраілю видніше
народу порізали з/п, залишили голі оклади, без доплат/премій.
перевели на 2/3 ставки, роб тиждень-2/3 дні
вивели у простій або за свій рахунок
бригади діляться і виходять кожна по 3 дні, потім інша міняє попередню аби всі мали хоч якусь зарплатню.
на ринках мінімум народу (крім продуктових, звісно)
Востаннє редагувалось jump в П'ят 10 чер, 2022 08:53, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:53

  jump написав:
  Олежан написав:
  jump написав:звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...

зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний

зараз всі гроші концентруються на війні

можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі

є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок :lol: ), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег :lol:

Київ Реуса-Фейслеса наближається до реального Києва))) ще пару років - і пересяде з "Ламборджіні" на велосипеди,як в Стокгольмі.


Б/в велосипеди з Європи сюди ще не везуть?
Вже пора!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 08:58

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав: Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD

История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.

Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.

Если бы не помощь союзников то согласился бы с вами.
Не всё так уж и плохо.


Все указывает что Украина через две недели получит не статус кандидата, а статус потенциального кандидата.
То есть ЕС ничем юридически не будет обязано и гранты пройдут пока мимо.

Как долго союзники будут снабжать милиардами евро ежемесячно, вопрос непростой.
Немцы при разговоре подерживают Украину, но при упоминании милиардной финансовой помощи видно что многие не в восторге.

До многих продавцов нерухомого лайна не дошло. Думаю с осени увидим совсем другие цены. :shock:

То что немцы не опомнятся не увидев собственными глазами, как пьяные русские солдаты насилуют их женщин понимаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:01

  jump написав:Вам з Ізраілю видніше
народу порізали з/п, залишили голі оклади, без доплат/премій.
перевели на 2/3 ставки, роб тиждень-2/3 дні
вивели у простій або за свій рахунок
бригади діляться і виходять кожна по 3 дні, потім інша міняє попередню аби всі мали хоч якусь зарплатню.
на ринках мінімум народу (крім продуктових, звісно)

Экономика услуг она вот такая.
Снимут ограничения на выезд мужиков, бригады повеселеют.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:14

  jump написав:
  roberto dark написав:Та вони там завжди були ці ліниві мазохісти, які готові працювати "за петрушку". То їх особистий вибір, як і у безлічі бомжів у Нью-Йорк


Вам з Ізраілю видніше
народу порізали з/п, залишили голі оклади, без доплат/премій.
перевели на 2/3 ставки, роб тиждень-2/3 дні
вивели у простій або за свій рахунок
бригади діляться і виходять кожна по 3 дні, потім інша міняє попередню аби всі мали хоч якусь зарплатню.
на ринках мінімум народу (крім продуктових, звісно)


Згоден, у знайомого з.п.+потік скоротилась з 2.5 тис.USD до 5000 грн. які виплачуються на простої.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:20

  Frant написав:
  jump написав:
  Олежан написав:зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний

зараз всі гроші концентруються на війні

можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі

є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок :lol: ), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег :lol:

Київ Реуса-Фейслеса наближається до реального Києва))) ще пару років - і пересяде з "Ламборджіні" на велосипеди,як в Стокгольмі.


Б/в велосипеди з Європи сюди ще не везуть?
Вже пора!

Б/у ровери з европи до нас не дійдуть, їх по дорозі перехоплять поляки, які самі на них пересідають бо бенз вже по 8 зл.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:21

  Frant написав:Київ Реуса-Фейслеса наближається до реального Києва))) ще пару років - і пересяде з "Ламборджіні" на велосипеди,як в Стокгольмі.


Б/в велосипеди з Європи сюди ще не везуть?
Вже пора!


Б.В. велосипеди з Європи будуть казатись недосяжною розкішю.
Будуть 30 літні аісти та україни витягатись з гаражів :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:23

  Хомякоид написав:
  Хомякоид написав: Минус 5 млрд. ежемесячно.
Печатаються деньги необеспеченные.
Украина не может физически платить всем кто в воюет па 3000 USD

История показывает что при подобных конфликтах деньги теряют стоимость в десятки раз.
Курс не берусь предугадывать, может быть и 50, 100 и даже 200.

Недвига может дойти па ценам до конца 90-х.



Все указывает что Украина через две недели получит не статус кандидата, а статус потенциального кандидата.
То есть ЕС ничем юридически не будет обязано и гранты пройдут пока мимо.

Как долго союзники будут снабжать милиардами евро ежемесячно, вопрос непростой.
Немцы при разговоре подерживают Украину, но при упоминании милиардной финансовой помощи видно что многие не в восторге.

До многих продавцов нерухомого лайна не дошло. Думаю с осени увидим совсем другие цены. :shock:

+ только представте как пошатнет рынок киева распродажа жилья в области, был там недавно, со стороны Ирпеня - Бучи, заселилось %20 от проживающих до войны. Думаю осьенью мы увидим интересную картину
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