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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9932993399349935>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:59

  Хомякоид написав:
  Феодал написав:
  Хомякоид написав:

Все указывает что Украина через две недели получит не статус кандидата, а статус потенциального кандидата.
То есть ЕС ничем юридически не будет обязано и гранты пройдут пока мимо.

Как долго союзники будут снабжать милиардами евро ежемесячно, вопрос непростой.
Немцы при разговоре подерживают Украину, но при упоминании милиардной финансовой помощи видно что многие не в восторге.

До многих продавцов нерухомого лайна не дошло. Думаю с осени увидим совсем другие цены. :shock:

+ только представте как пошатнет рынок киева распродажа жилья в области, был там недавно, со стороны Ирпеня - Бучи, заселилось %20 от проживающих до войны. Думаю осьенью мы увидим интересную картину


Я бы взял тыс. за 5 квартирко где-то в лесу в низкоэтажной новостройке под дачу. Посмотрим :shock:


за 5 врядли, ну тысяч за 10 думаю варианты будут, все будет зависеть от количества возращенцев, пока все не очень ок
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:05

  roberto dark написав:То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше.
Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!

Перегрев Львова нерыночный.
Посмотрим на количество вакансий, соискателей, и на спрос-предложение бетона после открытия границ. Их же собираются открывать?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:13

  Вкладчик1234 написав:
  roberto dark написав:То в Києві ціни на житло полетіли ВНИЗ, а у Львові навпаки ВВЕРХ. Тут деякі "г_експерти" писали, що у Львові роботи немає, але статистика говорить про інше.
Люди їдуть туди де є робота - то вже НЕ ПРО КИЇВ, А ПРО ЛЬВІВ!!!

Перегрев Львова нерыночный.
Посмотрим на количество вакансий, соискателей, и на спрос-предложение бетона после открытия границ. Их же собираются открывать?

В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:22

  jump написав:
  Олежан написав:
  jump написав:звісно, додати сюди з/п іт, чи працівників мерії хруня із преміями по 100тис/щомісяця, от і вийде середня 23200...

зараз вояки получають гарні гроши
хожу в бассейн цска, бачу у всіх айфоны13про. поток дорогих машин у військову частину не скінченний

зараз всі гроші концентруються на війні

можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі

є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок :lol: ), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег :lol:

А есть такие, кто говорят по выключенным телефонам?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:33

  airmax78 написав:
  jump написав:можливо...але щодня бачу таку картину
купа старих і новозбудованих офісників стоять порожні або заповнені на від сили третину.
у трц поз"їжджали купа орендарів, закриті магазини, усюди оренда/продаж
сотні оголошень про продаж як точок розливу кави/пива так і ресторацій у центрі

є люди, які носять дорогі телефони для понтів, але просять подзвонити з твого (бо випадково забули поповнити рахунок :lol: ), чи їздять на дорогих тачках, але не мають коштів на зимову гуму чи техобслуговування), понти-дєло благородноє або понти-дороже денег :lol:

А есть такие, кто говорят по выключенным телефонам?

Риелторы во время показов, чтобы показать востребованость объекта.

ПС Цены на грузоперевозки в Киеве вернулись на довоенный уровень в гривне.

Понты понтам, а кушать хочется и Польша с 01.07 прекращает выплаты и кормежку .
Праця Праця говорят поляки киевским беженцам.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:39

Експерт перелічив кілька основних факторів, що спричинили докорінні зміни на первинному ринку:

відсутність покупців-інвесторів, готових вкладати кошти в недобудований об’єкт (обмежені фінансові можливості потенційних інвесторів через складнощі з веденням бізнесу, необхідністю жити поза межами країни або за межами рідного міста та просто притримання наявних ресурсів до закінчення війни),
дефіцит будівельних матеріалів та відсутність налагоджених нових логістичних ланцюжків для їхньої поставки,
брак достатнього обсягу власних коштів девелоперів для повноцінного зведення ЖК, неможливість залучення банківських кредитів та ускладнений пошук співінвесторів в об'єктах, готовністю понад 40%, в яких реалізовано вже понад 40-50% квартир,
дефіцит кваліфікованих будівельників та загальний брак робочої сили,
непрогнозованість війни – відсутність 100% гарантій безпеки і перспектив завершення не лише активних бойових дій, а й ракетних обстрілів,
важка економічна ситуація в країні, реальна, а не номінальна інфляція.

З урахуванням цих факторів, як розповів Володимир Семенцов, зараз фактично неможливо скласти об’єктивну ціну квадратного метра та рівень прибутку девелоперів. Адже ціни на будматеріали, за даними девелоперів, з березня по травень зросли в середньому на 15-20% і не виключено, що в подальші місяці вони можуть збільшитися ще як мінімум на 10%.

https://glavcom.ua/economics/personal-m ... 51879.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:41

  UA написав:
  airmax78 написав:А есть такие, кто говорят по выключенным телефонам?

Риелторы во время показов, чтобы показать востребованость объекта.

ПС Цены на грузоперевозки в Киеве вернулись на довоенный уровень в гривне.

Понты понтам, а кушать хочется и Польша с 01.07 прекращает выплаты и кормежку .
Праця Праця говорят поляки киевским беженцам.

про риелторов очень смешно :lol: :lol: :lol: обожаю их сказки в стиле: "бует дорожать" :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:44

  Вкладчик1234 написав:Посмотрим на количество вакансий, соискателей, и на спрос-предложение бетона после открытия границ. Их же собираются открывать?

Не факт: в северной корее до сих пор не открыли -- кто ж страну будет розбудовывать, если границы открыть и все выедут? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:53

  Bolt написав:В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.


О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:01

  Феодал написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:А есть такие, кто говорят по выключенным телефонам?

Риелторы во время показов, чтобы показать востребованость объекта.

ПС Цены на грузоперевозки в Киеве вернулись на довоенный уровень в гривне.

Понты понтам, а кушать хочется и Польша с 01.07 прекращает выплаты и кормежку .
Праця Праця говорят поляки киевским беженцам.

про риелторов очень смешно :lol: :lol: :lol: обожаю их сказки в стиле: "бует дорожать" :D

Де вони зараз???
Чому не чутно нових казок від рилів-новобудівців??
Frant
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