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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:03
striped написав: Bolt написав:
В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.
О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
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UA
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:08
Frant написав: Феодал написав: UA написав:
Риелторы во время показов, чтобы показать востребованость объекта.
ПС Цены на грузоперевозки в Киеве вернулись на довоенный уровень в гривне.
Понты понтам, а кушать хочется и Польша с 01.07 прекращает выплаты и кормежку .
Праця Праця говорят поляки киевским беженцам.
про риелторов очень смешно
обожаю их сказки в стиле: "бует дорожать"
Де вони зараз???
Чому не чутно нових казок від рилів-новобудівців??
Зараз це не на часі - приходіть папізже.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:15
UA написав:
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
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striped
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:18
striped написав: UA написав:
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років
Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.
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Frant
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:21
UA написав: striped написав: Bolt написав:
В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.
О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
ну в такому разі роботу біржі варто припинити, раз вона своїх функцій не виконує і немає ресурсів для цього? заодно і на видатках на тих, хто нічого не робить, зекономимо.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:21
Frant написав: striped написав:
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років
Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.
Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:26
striped написав: UA написав:
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
лун это дрочь
они давно себя скомпрометировали, а сейчас зарывают себя еще глубже заказной аналитикой и статьями
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:27
Хомякоид написав:
Я бы взял тыс. за 5 квартирко где-то в лесу в низкоэтажной новостройке под дачу. Посмотрим
Глянув єдину новобудову в Чабанах із епічною назвою "ЖК ПАРК ПЛАЗА ЧАБАНИ". У вас же в ньому квартико правда?
Коли будете спішно її зливати то маячте в "лічку". За тисячку долярів куплю чисто символічно. Бо то ж треба врахувати ще витрати на переліт із Тель-Авіву (+ готель на Хрещатику, дорогі повії, ресторани та інш).
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:30
airmax78 написав: Frant написав:
Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років
Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.
Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.
ага
довоенную цену согласен платить только настоящий патриот, который не хочет за эти деньги купить хатку в безопасной стрене
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:31
UA написав: BIGor написав: Олежан написав:
При чем здесь зона БД. Я про общее Кло-во. От повара в военной части Киева до командира в горячих точках. Даже у нисшего звена зп выросла(надбавки) в 2 раза
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
В первую очередь деньги вояк пойдут на авторынок, потом бытовая техника, мебель, шмотки...
Планомерным накопительством мало кто занимается.
Многие жены вояк сидят без работы.
А размеры продуктовой инфляции сами видите.
Йдуть також у сферу послуг: подобовий зйом траходромів і на послуги жінок з пониженою соціальною відповідальністью. Хотаб в доказ.
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