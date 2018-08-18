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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99339934993599369937>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:03

  striped написав:
  Bolt написав:В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.


О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.

Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:08

  Frant написав:
  Феодал написав:
  UA написав:Риелторы во время показов, чтобы показать востребованость объекта.

ПС Цены на грузоперевозки в Киеве вернулись на довоенный уровень в гривне.

Понты понтам, а кушать хочется и Польша с 01.07 прекращает выплаты и кормежку .
Праця Праця говорят поляки киевским беженцам.

про риелторов очень смешно :lol: :lol: :lol: обожаю их сказки в стиле: "бует дорожать" :D

Де вони зараз???
Чому не чутно нових казок від рилів-новобудівців??

Зараз це не на часі - приходіть папізже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:15

  UA написав:Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?


Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.

Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:21

  UA написав:
  striped написав:
  Bolt написав:В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.


О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.

Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?


ну в такому разі роботу біржі варто припинити, раз вона своїх функцій не виконує і немає ресурсів для цього? заодно і на видатках на тих, хто нічого не робить, зекономимо.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:21

  Frant написав:
  striped написав:
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.

Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.

Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років

Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.

Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:26

  striped написав:
  UA написав:Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?


Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.

Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.

лун это дрочь :lol: они давно себя скомпрометировали, а сейчас зарывают себя еще глубже заказной аналитикой и статьями :D
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:30

  airmax78 написав:
  Frant написав:Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років

Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.

Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.

ага :lol: довоенную цену согласен платить только настоящий патриот, который не хочет за эти деньги купить хатку в безопасной стрене :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:34

  Zebra написав:
  BIGor написав:И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)

30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.

Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:35

  flyman написав:
  Zebra написав:
  BIGor написав:И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)

30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.

Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.

Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:36

  striped написав:
  Bolt написав:В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.


О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.

Ромасик?
Він писав, що в нього робота в монополіста, і як кіт в маслі, і все по чесноку, а не як у шкідників-бариг-ФОПів
flyman
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