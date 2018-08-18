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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:03
striped написав: Bolt написав:
В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.
О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
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UA
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:08
Frant написав: Феодал написав: UA написав:
Риелторы во время показов, чтобы показать востребованость объекта.
ПС Цены на грузоперевозки в Киеве вернулись на довоенный уровень в гривне.
Понты понтам, а кушать хочется и Польша с 01.07 прекращает выплаты и кормежку .
Праця Праця говорят поляки киевским беженцам.
про риелторов очень смешно
обожаю их сказки в стиле: "бует дорожать"
Де вони зараз???
Чому не чутно нових казок від рилів-новобудівців??
Зараз це не на часі - приходіть папізже.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:15
UA написав:
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
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striped
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:21
UA написав: striped написав: Bolt написав:
В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.
О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
ну в такому разі роботу біржі варто припинити, раз вона своїх функцій не виконує і немає ресурсів для цього? заодно і на видатках на тих, хто нічого не робить, зекономимо.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:21
Frant написав: striped написав:
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років
Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.
Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:26
striped написав: UA написав:
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
лун это дрочь
они давно себя скомпрометировали, а сейчас зарывают себя еще глубже заказной аналитикой и статьями
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:30
airmax78 написав: Frant написав:
Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років
Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.
Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.
ага
довоенную цену согласен платить только настоящий патриот, который не хочет за эти деньги купить хатку в безопасной стрене
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:34
Zebra написав: BIGor написав:
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.
Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:35
flyman написав: Zebra написав: BIGor написав:
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.
Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.
Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:36
striped написав: Bolt написав:
В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.
О! А помнится мне кто-то
на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.
Ромасик?
Він писав, що в нього робота в монополіста, і як кіт в маслі, і все по чесноку, а не як у шкідників-бариг-ФОПів
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