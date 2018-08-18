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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:40
wild.tomcat написав:
ну в такому разі роботу біржі варто припинити, раз вона своїх функцій не виконує і немає ресурсів для цього? заодно і на видатках на тих, хто нічого не робить, зекономимо.
Їх давно пора диджиталізувати та засунути в Дію
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:41
Zebra написав: BIGor написав:
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.
На вогневій - таки мені видніше
А в тилу, то:
13 693грн(на карточку) - це мінімальна з/п рядового солдата!
+ 29 550грн - премія в тилу!
п.с.
Квітень - в мене не весь, то немає смислу озвучувати...(хоча, до сотні - не так вже й далеко було)
А от за травень - цікаво! - так як Успіх повністю був в зоні БД!
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:44
airmax78 написав: Frant написав: striped написав:
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.
Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.
Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років
Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.
Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.
Згоден інвестувати в 1к з євроремонтом в Бучі в пішій доступності до ШРТ не дорожче 10куїв.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:45
flyman написав: Zebra написав: BIGor написав:
И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)
30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.
Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.
82411 - це премія
Ну і пару хлопців отримали на 10К менше...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:46
Zebra написав: flyman написав: Zebra написав:
30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.
Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.
Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.
Ксіва УБД, комуналь пополам (якщо не 1/4).
Безплатний проїзд в ШРТ...
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:47
Zebra написав:
Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.
не завидуй
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:52
flyman написав: striped написав: Bolt написав:
В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.
О! А помнится мне кто-то
на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.
Ромасик?
Він писав, що в нього робота в монополіста, і як кіт в маслі, і все по чесноку, а не як у шкідників-бариг-ФОПів
що трапилося? був успішний ФОП, а тепер двірник?
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:54
Zebra написав:
Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.
я же говорю, всех безработных - в армейку
(но уже удалили)
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:58
Ромасик написав: Хомякоид написав:
Я бы взял тыс. за 5 квартирко где-то в лесу в низкоэтажной новостройке под дачу. Посмотрим
я же вам предалгал файну хатынку под Жашковом за 2,5К. Вы не захотели.
Та в селах хат за безкоштовно навалом або за символичні 2-3 тис.
Треба новобуд, в лісі, недалеко від траспорту та Кийова.
Ірпінь саме воно тис за 5. Можливо за 10, але тоді з ремонтом і терасою.
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