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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9934993599369937>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.7 5 40
1. Не вище 500
15%
6
2. 501 - 700
15%
6
3. 701 - 900
20%
8
4. 901 - 1000
23%
9
5. 1001 - 1200
13%
5
6. 1201 - 1500
5%
2
7. 1501 - 1600
3%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:40

  wild.tomcat написав:ну в такому разі роботу біржі варто припинити, раз вона своїх функцій не виконує і немає ресурсів для цього? заодно і на видатках на тих, хто нічого не робить, зекономимо.

Їх давно пора диджиталізувати та засунути в Дію :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:41

Не заздріть! Так як вхід в ЗСУ - відкритий! ;)

  Zebra написав:
  BIGor написав:И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)

30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.

На вогневій - таки мені видніше ;)
А в тилу, то:
13 693грн(на карточку) - це мінімальна з/п рядового солдата!
+ 29 550грн - премія в тилу!

п.с.
Квітень - в мене не весь, то немає смислу озвучувати...(хоча, до сотні - не так вже й далеко було)
А от за травень - цікаво! - так як Успіх повністю був в зоні БД!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:44

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  striped написав:
Я понимаю не только лишь это, но и то, насколько силен весь экономический блок. Потому довоенные цены КРЖН это фантомная боль о Куршевели при спуске в Протасовом. На голой жопе.

Еще раз предлагаю как-то спросить у умников с ЛУНа о том, как же формируется общее число объектов к продаже в Киеве? Потому что логики найти не могу - разлеты день ко дню на сотни и тысячи, что говорит о слабой релевантности сайта и реального рынка.

Довоєнні ціни КРЖН - це фантастика!
Їх можна забути на найближчі 5 років

Саме тому замовкли місцеві ріелтори-новобудівці, бухгалтерші-електоосамокатчиці, любителі підвалів в Єпенях та інші балаболи.

Просто перегруповуємось та накопичуємо сили для контратаки. Довоєнні ціни - це поки що реальність.


Згоден інвестувати в 1к з євроремонтом в Бучі в пішій доступності до ШРТ не дорожче 10куїв.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:45

  flyman написав:
  Zebra написав:
  BIGor написав:И сколько можно купить недвиги за 30 тыс. грн в месяц? (90 тыс. за 3 месяца войны)? Разве что хату в селе, но не 2к в Каховском за 110 куе (на минуточку 4 070 000 грн!)

30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.

Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.

82411 - це премія ;)
Ну і пару хлопців отримали на 10К менше...
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:46

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:30 тысяч или 100 тысяч это премия. Ставка 17 тысяч + премия.

Долярчик-Успіх писав, що вийшло 70К..80К в його підрозідлі на карту.

Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.

Ксіва УБД, комуналь пополам (якщо не 1/4).
Безплатний проїзд в ШРТ...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.

не завидуй
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:31

  Хомякоид написав: Я бы взял тыс. за 5 квартирко где-то в лесу в низкоэтажной новостройке под дачу. Посмотрим :shock:

я же вам предалгал файну хатынку под Жашковом за 2,5К. Вы не захотели.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:52

  flyman написав:
  striped написав:
  Bolt написав:В связи с окончанием трудового договора (дир пидорок не продлил) встал на биржу. Ну, что сказать?! С вакансиями полная жопа. Доступны разве вакансии дворников. Думал покрайней мере потусовать там до середины осени, дык на бирже обрадовали, что на время военного положения только месяц ищут по специальности и по зарплате. Не найдут. Отправят дворником на минималку.


О! А помнится мне кто-то на ветке упорно рассказывал, что у нас государство с человеческим лицом и ЕСВ и страховка по безработице работают.
Имею перед глазами несколько примеров того, что война - это просто удобная и многозначительная отмазка. Так было и до февраля.

Ромасик?
Він писав, що в нього робота в монополіста, і як кіт в маслі, і все по чесноку, а не як у шкідників-бариг-ФОПів

що трапилося? був успішний ФОП, а тепер двірник? :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:54

  Zebra написав:Непогано. Мочиш собі рашистів, ще й гроші за це капають + пенсійні відрахування.

я же говорю, всех безработных - в армейку
(но уже удалили)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:58

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав: Я бы взял тыс. за 5 квартирко где-то в лесу в низкоэтажной новостройке под дачу. Посмотрим :shock:

я же вам предалгал файну хатынку под Жашковом за 2,5К. Вы не захотели.


Та в селах хат за безкоштовно навалом або за символичні 2-3 тис.
Треба новобуд, в лісі, недалеко від траспорту та Кийова.
Ірпінь саме воно тис за 5. Можливо за 10, але тоді з ремонтом і терасою.
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