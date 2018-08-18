Хомякоид написав:
Та в селах хат за безкоштовно навалом або за символичні 2-3 тис.
Треба новобуд, в лісі, недалеко від траспорту та Кийова.
Ірпінь саме воно тис за 5. Можливо за 10, але тоді з ремонтом і терасою.
Глянув єдину новобудову в Чабанах із епічною назвою "ЖК ПАРК ПЛАЗА ЧАБАНИ". У вас же в ньому квартирко правда?
Коли будете спішно її ( НІКОМУ НЕ ПОТРІБНУ) зливати то маячте в "лічку". За тисячку долярів куплю чисто символічно. Бо то ж треба врахувати ще витрати на переліт із Тель-Авіву (+ готель на Хрещатику, дорогі повії, ресторани та інш).