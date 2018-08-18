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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:11
Хомякоид написав: Ромасик написав: Хомякоид написав:
Я бы взял тыс. за 5 квартирко где-то в лесу в низкоэтажной новостройке под дачу. Посмотрим
я же вам предалгал файну хатынку под Жашковом за 2,5К. Вы не захотели.
Та в селах хат за безкоштовно навалом або за символичні 2-3 тис.
Треба новобуд, в лісі, недалеко від траспорту та Кийова.
Ірпінь саме воно тис за 5. Можливо за 10, але тоді з ремонтом і терасою.
Глянув єдину новобудову в Чабанах із епічною назвою "ЖК ПАРК ПЛАЗА ЧАБАНИ". У вас же в ньому квартирко правда?
Коли будете спішно її ( НІКОМУ НЕ ПОТРІБНУ) зливати то маячте в "лічку". За тисячку долярів куплю чисто символічно. Бо то ж треба врахувати ще витрати на переліт із Тель-Авіву (+ готель на Хрещатику, дорогі повії, ресторани та інш).
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roberto dark
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:30
wild.tomcat написав: UA написав:
Вы же понимаете что выплаты по безработице идут с текущих поступлений в соответствующие фонды. А какие сейчас поступления?
ну в такому разі роботу біржі варто припинити, раз вона своїх функцій не виконує і немає ресурсів для цього? заодно і на видатках на тих, хто нічого не робить, зекономимо.
В службе занятости по всей стране 20 000-25 000 офисного планктона сидит.
Это дополнительный рост безработицы
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UA
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:53
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:56
airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
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alfredhaos
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:02
airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
ору
а ничего страшного что жилья уже настроенно овердохера, а жильцы в Киев и область так и не вернулись, + у нас 7 миллионов беженцев и 14 млн. внутренних переселенцев, как только границы откроют станет еще веселее
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Феодал
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:09
Феодал написав:
airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
ору
а ничего страшного что жилья уже настроенно овердохера, а жильцы в Киев и область так и не вернулись, + у нас 7 миллионов беженцев и 14 млн. внутренних переселенцев, как только границы откроют станет еще веселее
Київ Реуса-Фейслеса того ще не зрозумів
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Frant
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:10
alfredhaos написав: airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
Это не цены не упадут, это продавцы не смогут купить модные мопы в европах
В смысле не смогут? Но если ты переехал в Европу - жить то тебе где-то надо. И если ты в Киеве жил в модных мопах - не в еврохрущ же тебе переезжать?
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airmax78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:14
airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
1. Кому какая разница, что вы хотите квартиру в Вене?
2. Кто будет покупать вашу квартиру в Киеве по 4к за метр?
Кто-то должен из жалости переплатить за квартиру в Киеве, чтобы работнику ростовской прачечной хватило на квартиру в Вене, потому что он патриотично свалил?
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:22
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Сейчас я вам покажу почему никакого падения цен на все что останется неушкодженим після війни не будет. Например, теоретически, мне надо купить квартиру в Вене. В модных мопах это от 10к ойро за метр. Как я могу продать свою квартиру в Киеве дешевле 4к долларов за метр? Правильно - никак это невозможно. То же самое с Варшавой и любым другим европейским городом. Снижение цен невозможно - им просто некуда падать.
1. Кому какая разница, что вы хотите квартиру в Вене?
2. Кто будет покупать вашу квартиру в Киеве по 4к за метр?
Кто-то должен из жалости переплатить за квартиру в Киеве, чтобы работнику ростовской прачечной хватило на квартиру в Вене, потому что он патриотично свалил?
У вас какая-то извращенная логика, построенная на сплошном негативе. Не уверен, что у нас в вами получится конструктивный диалог.
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airmax78
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 14:29
airmax78 , ваш прогноз по цінам в ЖК 044 найближчий рік-два?
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Hotab
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